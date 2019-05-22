盤整重要施政建設 金門縣府省28億

2019-05-22 20:49 中央社 金門縣22日電



金門縣政府今天表示，縣長楊鎮浯盤整重要施政建設經費決定，由地方款支應新台幣17項60億元的建設暫緩5項，加上有近15億的建設項目將設法改由中央經費挹注，約計為縣庫節省28億支出。

縣府發布新聞稿表示，過去金門的建設因土地取得問題或民眾需求的滿足等因素，在整體規畫上，只能在既有土地及有限的資源等條件下進行，顯得零碎、無法切合實際需求。

楊鎮浯上任後，全面檢視縣府正在進行的各項重大建設，除了中央補助性計畫外，由縣款支付的17案，共計60億的支出是檢討重點。

楊鎮浯表示，釐整出這些建設的迫切性及適切性無關政治，只為金門整體利益與永續發展；他說，節省經費倒還在其次，真正關鍵的是，未來金門的建設必須有一個整體性、系統性的思考，這是身為縣長的他無可迴避、責無旁貸的任務。

縣府說明，金門從西南端到東北角，開車不過30多分鐘的車程，加上很多人都自備交通工具，如果公共運輸路網設計得宜，現階段很多公共空間並不需要在每個鄉鎮都建造大型場館，應該以「一館多區」，並搭配「中心場館」的概念進行，鄉鎮場館以鄉親基本使用需求滿足為主，而中心場館則應有完整性的功能。

楊鎮浯質疑金城及金寧同時建造2棟耗資5億多性質相近休閒運動館的必要；各鄉鎮的旅遊中心暨綜合服務大樓建置計畫，他認為也存在鄉鎮間資源利用及整合的問題，如不修正，未來落成後所衍生的問題，又要再花人力、財力來解決。

此外，縣府指出，金門軍艦博物館建置計畫、莒光城南夜間光廊塑造工程規畫設計案、八二三紀念館規畫設計及後續建造等案不再推動或續辦；「點亮城鎮之心-金門後浦魅力城市營造計畫」原規畫停車空間，也不予補助。

縣府指出，暫緩進行的5項建設，初步節省經費約13億；另外，修正後還有近15億的建設項目，將設法透過相關途徑爭取，改由中央經費挹注；也就是說，盤整總成效約為縣庫節省28億支出。

楊鎮浯表示，盤整只是必要的打底工程，前瞻性規畫未來發展，是縣政團隊的義務與責任，他會全力以赴。