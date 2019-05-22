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金門拌麵好棒棒 網紅泡麵達人強力推薦紅到國外去

2019-05-22 19:43聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

國外速食麵達人的「新歡」在金門？有速食麵達人之稱的美國部落客里納許Hans Lienesch，最近又推薦多款泡麵，其中來自金門的「一來順椒麻拌麵」意外獲得泡麵達人點評5顆星超高讚譽，讓這款麵意外爆紅，有網友在臉書上直接誇「金門之光」！

有43年歷史的一來順，原先是做麵線，後來轉型求生存，改做拌麵，沒想到意外爆紅，受到矚目。一來順食品董事長陳秀嵐表示，全家因宗教信仰，推出很多素食產品，近年推出的「椒麻拌麵」標榜麻而不辣的全素快煮麵，因為對自家產品外銷全世界有信心，所以公司的企劃直接把乾拌麵寄給知名速食麵達人部落客里納許Hans Lienesch品嚐。

沒想到得到泡麵達人的喜愛與推薦，經過媒體報導後，目前業績成長超過3成，每天都有來自國外粉絲的詢問，讓他們也受寵若驚。

「我們也是靠天吃飯」，陳秀嵐說，最近金門連日大雨，天候不佳，工廠已停工2天，但是公司員工都很開心，可以透過產品行銷金門，因為里納許就表示，「這個麵讓我印象深刻，我會記住金門這個地方！」。

陳秀嵐也大方分享，水開煮5分鐘，麵的Q度最佳，最好吃；她也介紹，他們特製的麵體煮熟後呈蕾絲狀，寬麵設計完美沾附醬汁，品嘗前倒入微甜醬料點綴，一口咬下濃郁醬香繚繞舌尖，尾韻帶有淡淡花椒香，佐以Q彈帶勁麵條享用，別有一番滋味，即日起於全省大潤發、家樂福、寶雅及美華泰同步販售，喜愛嚐鮮民眾不可錯過。

有速食麵達人之稱的美國部落客里納許Hans Lienesch，最近推薦來自金門的...
有速食麵達人之稱的美國部落客里納許Hans Lienesch，最近推薦來自金門的「一來順椒麻拌麵」，讓這款麵意外爆紅，業者陳秀嵐今天欣喜分享。記者蔡家蓁／攝影
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金門的「一來順椒麻拌麵」最近因為美國部落客里納許Hans Lienesch的強力...
金門的「一來順椒麻拌麵」最近因為美國部落客里納許Hans Lienesch的強力推薦意外爆紅，董事長陳秀嵐也成為電視台追蹤報導的焦點。記者蔡家蓁／攝影
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金門泡麵速食

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