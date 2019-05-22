台南麻豆名醫故居 百年白蓮霧樹因這原因要砍除

2019-05-22 19:27 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南麻豆知名林烟醫師的故居，已閒置多年無人居住，庭院有白蓮霧及芒果等樹木，據當地人士說應該從日據時期就存在，已有百年樹齡，但最近卻面臨砍除，據現場的工人說，因為白蓮霧結的果實掉落圍牆外的道路，被人檢舉後會造成行車危險，林家委託管理人員才決定砍掉樹木，加上雜草叢生，要全面鋪設水泥地面，不少人覺得相當可惜；麻豆區長孔慶瑤說會前往了解。

林烟的故居就在麻豆區仁愛路和自由路口，燦坤3C麻豆店的隔壁，位在中興里和新興里交界，佔地相當大，庭院樹木蒼鬱但也雜草叢生，謝先生說，小時候和媽媽從仁愛路走到麻豆市場，都會經過林烟故居，當時就覺得房子好大。

中興里長吳振和也說，林烟醫師是早年很有名的醫師，主要是看小兒科，故居裡面有棟矮房子，就是以前的醫院，聽鄰居說，林烟的兒子也是名醫，是曾任高雄醫學院院長的林永哲。但林烟後代都不住在麻豆，原本有一位未嫁的女兒在管理這棟故居，幾年前女兒去世後，現在是林的兒子委託朋友在照顧，聽說是因為有人檢舉白蓮霧都掉到外面馬路上，才開始砍除樹木。