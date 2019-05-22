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台南麻豆名醫故居 百年白蓮霧樹因這原因要砍除

2019-05-22 19:27聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

台南麻豆知名林烟醫師的故居，已閒置多年無人居住，庭院有白蓮霧及芒果等樹木，據當地人士說應該從日據時期就存在，已有百年樹齡，但最近卻面臨砍除，據現場的工人說，因為白蓮霧結的果實掉落圍牆外的道路，被人檢舉後會造成行車危險，林家委託管理人員才決定砍掉樹木，加上雜草叢生，要全面鋪設水泥地面，不少人覺得相當可惜；麻豆區長孔慶瑤說會前往了解。

林烟的故居就在麻豆區仁愛路和自由路口，燦坤3C麻豆店的隔壁，位在中興里和新興里交界，佔地相當大，庭院樹木蒼鬱但也雜草叢生，謝先生說，小時候和媽媽從仁愛路走到麻豆市場，都會經過林烟故居，當時就覺得房子好大。

中興里長吳振和也說，林烟醫師是早年很有名的醫師，主要是看小兒科，故居裡面有棟矮房子，就是以前的醫院，聽鄰居說，林烟的兒子也是名醫，是曾任高雄醫學院院長的林永哲。但林烟後代都不住在麻豆，原本有一位未嫁的女兒在管理這棟故居，幾年前女兒去世後，現在是林的兒子委託朋友在照顧，聽說是因為有人檢舉白蓮霧都掉到外面馬路上，才開始砍除樹木。

新興里長王新添的太太也說，林烟醫師故居已經很多年沒人居住，加上後代也不住在麻豆，有委託人在管理，但還是雜草叢生，茲生蚊蟲，以往每年都會修剪樹木，但白蓮霧越修越會生，每年落果都很多，今年因有人檢舉，最近就看到工人在砍樹木。

台南麻豆知名醫師林烟故居已多年無人居住。記者吳淑玲／攝影
台南麻豆知名醫師林烟故居已多年無人居住。記者吳淑玲／攝影
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有百年樹齡的白蓮霧樹主要枝幹均已被砍掉。記者吳淑玲／攝影
有百年樹齡的白蓮霧樹主要枝幹均已被砍掉。記者吳淑玲／攝影
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麻豆知名醫師林烟故居的百年白蓮霧樹，因蓮霧掉落滿地被民眾檢舉。記者吳淑玲／攝影
麻豆知名醫師林烟故居的百年白蓮霧樹，因蓮霧掉落滿地被民眾檢舉。記者吳淑玲／攝影
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