都是蚊子惹禍 大馬客入境高雄發燒1染屈公病1疑登革熱

2019-05-22 19:23 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



高雄市22日公布今年首例境外移入屈公病病例，一名30多歲的馬來西亞籍男性，5月18日與友人搭機來台自助遊，前一天就已頭痛、發燒就醫服藥，但入境高雄國際機場時，仍因體溫過高遭攔檢，登革熱快篩NS1結果陰性，21日疾管署確認為屈公病，研判是在馬來西亞遭感染。

此外，衛生局21日也接獲一名登革熱境外移入高度疑似個案，與屈公病個案均為馬來西亞籍旅客，也是入境前一日在馬來西亞發病（發燒、頭痛、肌肉酸痛等疑似登革熱症狀），曾在台南、高雄等景點旅遊，傳播風險極高。

高雄市衛生局表示，已針對個案活動地周邊展開疫調、孳生源清除及衛教等防治工作，目前屈公病個案已退燒，同行友人無疑似症狀，並於21日上午離開高雄，往北部繼續旅遊，預計26日出境。衛生局已要求個案加強防蚊措施，並轉介台北衛生單位繼續追蹤。

衛生局說，屈公病傳播途徑與登革熱類似，經由埃及斑蚊、白線斑蚊等病媒蚊傳播，症狀為發燒、頭痛、噁心、嘔吐等，但更常見關節處劇烈疼痛，可持續數周或數月，潛伏期為3到7天，病患發病前2天至發病後5天間，屬病毒血症期，如被病媒蚊叮咬，蚊子再去叮別人，恐造成傳播。

疾管署疫情資料顯示，全國屈公病今年以來共有6例，分別是台中市3例、宜蘭縣、桃園市及高雄市各1例，均為境外移入，感染地以印尼、菲律賓等東南亞國家最多，今年泰國累計已3400多例、馬來西亞245例，病例數高於去年同期。