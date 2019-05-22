高雄觀光局集結亮點 體驗小鎮漫遊生態之旅

2019-05-22 17:15 中央社 高雄22日電



2019高雄國際旅展24日登場，觀光局集結茂林國家風景區管理處等南部5個管理處，提供南台灣小鎮漫遊與紫斑蝶等蝶類生態之旅亮點，供遊客深度旅遊了解生態及小鎮魅力。

茂管處今天表示，觀光局集結的包括大鵬灣、西拉雅、雲嘉南、阿里山及茂林國家風景區管理處，規畫以5個管理處轄區內的小鎮、紫斑蝶生態為旅展的推廣和展出主軸，帶領民眾共同體驗南台灣小鎮漫遊與紫斑蝶生態之旅。

以聞名的紫斑蝶因氣候遷徙習性生態，在台灣形成紫斑蝶生態廊道，從至高雄茂林度冬，再於春季降臨時北飛，觀光局多個風管處為營造紫斑蝶回家的路，及遷徙所行徑的區域，紛紛著手打造適合紫斑蝶棲息的生態環境，也成為南台灣生態旅遊的亮點。

茂管處表示，至27日在高雄展覽館舉行的旅展，茂林、西拉雅、阿里山等管理處，都會展示與推廣轄區賞蝶或紫斑蝶環境教育，透過旅展宣傳蝶類生態旅遊和認識台灣蝶類保育。

小鎮漫遊的慢活輕旅，包括茂管處的3大原民部落小鎮漫遊，即是霧台神山部落、桃源寶山部落、三地門安坡部落等，大鵬灣有屏東東港小鎮，西拉雅是關子嶺及後壁小鎮，雲嘉南則是鹽水小鎮，在阿里山有梅山鄉與茶山部落，都各具風采及特色生態旅遊路線。