親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

漢光演習超吸睛 極限2公里+3軍火力大比拚

19黨部主委連署挺蔡英文 余天爆：蔡賴配沒希望

溪水暴漲道路坍方 浸水營古道暫封閉

2019-05-22 17:03中央社 台東縣22日電

南部地區連日下雨，台東至屏東的浸水營古道多處坍塌且溪水暴漲沖毀聯外道路，古道暫時封閉整修。

林務局台東林管處表示，浸水營國家步道東段因受連日降雨影響，聯外道路遭大水沖刷無法通行。另高繞替代道路也有多處崩塌，目前已積極進行整修，為顧及民眾安全，浸水營國家步道東段即日起封閉。

台東林管處表示，將先行修復替代道路，完工確認安全無虞後再進行開放。步道開放訊息將同步刊登台東林區管理處網站及台灣山林悠遊網。

台東替代道路修復

相關新聞

用唱歌質詢市政 新北市原住民議員：吹捧就不必

2019-05-22 18:04

這對夫妻好有愛 串連兩家姻親捐6輛復康巴士

2019-05-22 15:47

六合夜市沒人氣？韓國瑜要求道歉 原PO喊無「黑」意

2019-05-22 15:23

林思伶接高市文化局長 在地藝文界：不認識但有期待

2019-05-22 15:17

六合夜市臨演風波原PO反擊 友：你家祖墳冒青煙了

2019-05-22 15:13

高市文化局長人選出爐 韓國瑜：她樂觀開朗、學有專長

2019-05-22 14:10

韓國瑜口誤承認說錯了 修正財政報告內容

2019-05-22 12:51

屏東潮州轉運站啟用 民眾疑惑連門都沒有？

2019-05-22 12:27

大雨造成路口塌洞 韓國瑜：已緊急處理汙水箱涵和路面

2019-05-22 11:02

金門發表紀錄片「芳草芊芊」 縮時攝影記錄生態之美

2019-05-22 07:44

墾丁萬里桐潮間帶奄奄一息 學者報告遊憩汙染肇禍

2019-05-22 07:43

韓國瑜抗議大林蒲遭卡 經濟部反嗆不符事實

2019-05-22 05:55

金門旅遊+健步 220陸客漫遊最美鄉村

2019-05-22 00:07

大林蒲遷村被卡？ 韓國瑜嗆中央

2019-05-21 23:20

擅闖萬里桐潮間帶 7月起開罰

2019-05-21 23:11

總統教育獎／9歲全盲生 想當總統扶弱

2019-05-21 23:10

侯昌明分享投資心得 報名

2019-05-21 23:06

國定古蹟鳳山無線電信所滿百年 見證無線電通信技術

2019-05-21 20:47

韓國瑜與白先勇對談「牡丹亭」？主辦：市長會致歡迎詞

2019-05-21 20:15

兩岸旅遊業者推鄉村徒步遊 帶陸客深度走訪古寧頭

2019-05-21 20:02

屏縣小綠人創意版被指不安全？ 交通隊提數據反駁

2019-05-21 20:00

大型醫院要來了！高榮總屏東分院今年10月動工

2019-05-21 18:00

六合夜市拍片被說成韓流發威？潘恒旭和網友各執一詞

2019-05-21 17:05

陳吉仲又來高雄 韓國瑜：月亮跟著禿子走吧

2019-05-21 16:52

六合夜市百餘人潮是臨演？潘恒旭：黑韓到一個誇張

2019-05-21 14:47

日本廣告取景六合夜市竟變「韓流發威」？ 潘恆旭：被陰了

2019-05-21 14:34

鴻海投資高雄是否生變？韓國瑜：誠懇盼鴻海加快速度

2019-05-21 12:32

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

郭董突取消逛夜市勞團撲空 民怨：要取消也不早講

2019-05-21 22:17

到宜蘭就該泡這湯 有了山中「藍泉」不必飛去日本泡

2019-05-22 07:43

六合夜市臨演風波原PO反擊 友：你家祖墳冒青煙了

2019-05-22 15:13

彰化人死無火葬之地？ 縣議員提議自己蓋自己用

2019-05-21 21:19

墾丁萬里桐潮間帶奄奄一息 學者報告遊憩汙染肇禍

2019-05-22 07:43

韓國瑜抗議大林蒲遭卡 經濟部反嗆不符事實

2019-05-22 05:55

雲豹輪台中港與馬公首航後沒下文 市府：潮差太大

2019-05-21 19:59

高市文化局長人選出爐 韓國瑜：她樂觀開朗、學有專長

2019-05-22 14:10

大雨造成路口塌洞 韓國瑜：已緊急處理汙水箱涵和路面

2019-05-22 11:02

韓國瑜口誤承認說錯了 修正財政報告內容

2019-05-22 12:51

影／下大雨反受益 達娜伊谷遊覽車大爆滿

2019-05-22 08:06

彰縣議員揹8個月大幼女質詢 搶麥克風增添議場趣味

2019-05-21 20:42

影／慘！台中機場快線跑8個月 每班次平均1.96人

2019-05-22 14:58

基隆火車站南站附近 計畫蓋複合式多功能商場停車場

2019-05-22 11:22

神力女超人VS.大學姐 詢答嗆辣互酸「妳高貴」

2019-05-22 12:20

楊梅50億體育園區淪垃圾場 議員爆：紅火蟻入侵施工拖延

2019-05-21 20:02

屏東潮州轉運站啟用 民眾疑惑連門都沒有？

2019-05-22 12:27

議員質詢要他學韓國瑜拚經濟 林右昌反酸：我不會吹噓

2019-05-22 13:02

苗縣出國10天考察報告僅兩行 議員批：拿公帑出國玩

2019-05-22 14:38

台南鐵路地下化 鐵道局曝施工進度

2019-05-22 10:12

六合夜市沒人氣？韓國瑜要求道歉 原PO喊無「黑」意

2019-05-22 15:23

敬老金i-voting被打槍 議員批柯文哲：有資格選總統？

2019-05-22 12:02

六合夜市風波再燒 潘恒旭嗆網友：說弄錯了沒這麼困難

2019-05-22 16:35

台中免費公車花大錢 搭乘率低

2019-05-21 23:05

影／台南百年古井超過一甲子沒打開 打開竟然有湧泉

2019-05-22 14:58

e-bike積欠嘉義市府150萬 議員：讓現任市長收爛攤

2019-05-22 13:23

煮蛋區也啟用 太平山鳩之澤旅遊三重享受

2019-05-22 00:19

林思伶接高市文化局長 在地藝文界：不認識但有期待

2019-05-22 15:17

屏縣小綠人創意版被指不安全？ 交通隊提數據反駁

2019-05-21 20:00

韓國瑜與白先勇對談「牡丹亭」？主辦：市長會致歡迎詞

2019-05-21 20:15

正好讓柯文哲解套？ 北市議會國民黨團提自治條例發敬老金

2019-05-22 11:44

台南鐵路地下化 張家古井被評定不列冊追蹤

2019-05-21 19:59

遞交台南市版漁電共生法建議書 養殖業批種電誰敢買！

2019-05-21 20:05

影／北市萬安42號演習27日上場 小心在外逗留被罰3萬元

2019-05-21 20:33

淡水河岸圍牆剩一半 里長擔心安全

2019-05-21 19:42

桃議員批會勘敷衍 交通局澄清「誤會了」

2019-05-22 15:32

0520豪雨 侯友宜：停班課要有更寬鬆彈性授權

2019-05-22 11:11

台中「公車雙十吃到飽」跳票？ 交通局：明年肯定上路

2019-05-22 11:04

挖出古文物停工 基隆和平島另闢空地可停200輛汽車

2019-05-22 15:33

月薪30萬徵時光機解說員 便當老闆：為人類找活路

2019-05-22 16:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top