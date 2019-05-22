溪水暴漲道路坍方 浸水營古道暫封閉

相關新聞
用唱歌質詢市政 新北市原住民議員：吹捧就不必2019-05-22 18:04
這對夫妻好有愛 串連兩家姻親捐6輛復康巴士2019-05-22 15:47
六合夜市沒人氣？韓國瑜要求道歉 原PO喊無「黑」意2019-05-22 15:23
林思伶接高市文化局長 在地藝文界：不認識但有期待2019-05-22 15:17
六合夜市臨演風波原PO反擊 友：你家祖墳冒青煙了2019-05-22 15:13
高市文化局長人選出爐 韓國瑜：她樂觀開朗、學有專長2019-05-22 14:10
韓國瑜口誤承認說錯了 修正財政報告內容2019-05-22 12:51
屏東潮州轉運站啟用 民眾疑惑連門都沒有？2019-05-22 12:27
大雨造成路口塌洞 韓國瑜：已緊急處理汙水箱涵和路面2019-05-22 11:02
金門發表紀錄片「芳草芊芊」 縮時攝影記錄生態之美2019-05-22 07:44
墾丁萬里桐潮間帶奄奄一息 學者報告遊憩汙染肇禍2019-05-22 07:43
韓國瑜抗議大林蒲遭卡 經濟部反嗆不符事實2019-05-22 05:55
金門旅遊+健步 220陸客漫遊最美鄉村2019-05-22 00:07
大林蒲遷村被卡？ 韓國瑜嗆中央2019-05-21 23:20
擅闖萬里桐潮間帶 7月起開罰2019-05-21 23:11
總統教育獎／9歲全盲生 想當總統扶弱2019-05-21 23:10
侯昌明分享投資心得 報名2019-05-21 23:06
國定古蹟鳳山無線電信所滿百年 見證無線電通信技術2019-05-21 20:47
韓國瑜與白先勇對談「牡丹亭」？主辦：市長會致歡迎詞2019-05-21 20:15
兩岸旅遊業者推鄉村徒步遊 帶陸客深度走訪古寧頭2019-05-21 20:02
屏縣小綠人創意版被指不安全？ 交通隊提數據反駁2019-05-21 20:00
大型醫院要來了！高榮總屏東分院今年10月動工2019-05-21 18:00
六合夜市拍片被說成韓流發威？潘恒旭和網友各執一詞2019-05-21 17:05
陳吉仲又來高雄 韓國瑜：月亮跟著禿子走吧2019-05-21 16:52
六合夜市百餘人潮是臨演？潘恒旭：黑韓到一個誇張2019-05-21 14:47
日本廣告取景六合夜市竟變「韓流發威」？ 潘恆旭：被陰了2019-05-21 14:34
鴻海投資高雄是否生變？韓國瑜：誠懇盼鴻海加快速度2019-05-21 12:32
羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？2018-11-14 20:00
熱門文章
郭董突取消逛夜市勞團撲空 民怨：要取消也不早講2019-05-21 22:17
到宜蘭就該泡這湯 有了山中「藍泉」不必飛去日本泡2019-05-22 07:43
六合夜市臨演風波原PO反擊 友：你家祖墳冒青煙了2019-05-22 15:13
彰化人死無火葬之地？ 縣議員提議自己蓋自己用2019-05-21 21:19
墾丁萬里桐潮間帶奄奄一息 學者報告遊憩汙染肇禍2019-05-22 07:43
韓國瑜抗議大林蒲遭卡 經濟部反嗆不符事實2019-05-22 05:55
雲豹輪台中港與馬公首航後沒下文 市府：潮差太大2019-05-21 19:59
高市文化局長人選出爐 韓國瑜：她樂觀開朗、學有專長2019-05-22 14:10
大雨造成路口塌洞 韓國瑜：已緊急處理汙水箱涵和路面2019-05-22 11:02
韓國瑜口誤承認說錯了 修正財政報告內容2019-05-22 12:51
影／下大雨反受益 達娜伊谷遊覽車大爆滿2019-05-22 08:06
彰縣議員揹8個月大幼女質詢 搶麥克風增添議場趣味2019-05-21 20:42
影／慘！台中機場快線跑8個月 每班次平均1.96人2019-05-22 14:58
基隆火車站南站附近 計畫蓋複合式多功能商場停車場2019-05-22 11:22
神力女超人VS.大學姐 詢答嗆辣互酸「妳高貴」2019-05-22 12:20
楊梅50億體育園區淪垃圾場 議員爆：紅火蟻入侵施工拖延2019-05-21 20:02
屏東潮州轉運站啟用 民眾疑惑連門都沒有？2019-05-22 12:27
議員質詢要他學韓國瑜拚經濟 林右昌反酸：我不會吹噓2019-05-22 13:02
苗縣出國10天考察報告僅兩行 議員批：拿公帑出國玩2019-05-22 14:38
台南鐵路地下化 鐵道局曝施工進度2019-05-22 10:12
六合夜市沒人氣？韓國瑜要求道歉 原PO喊無「黑」意2019-05-22 15:23
敬老金i-voting被打槍 議員批柯文哲：有資格選總統？2019-05-22 12:02
六合夜市風波再燒 潘恒旭嗆網友：說弄錯了沒這麼困難2019-05-22 16:35
台中免費公車花大錢 搭乘率低2019-05-21 23:05
影／台南百年古井超過一甲子沒打開 打開竟然有湧泉2019-05-22 14:58
e-bike積欠嘉義市府150萬 議員：讓現任市長收爛攤2019-05-22 13:23
煮蛋區也啟用 太平山鳩之澤旅遊三重享受2019-05-22 00:19
林思伶接高市文化局長 在地藝文界：不認識但有期待2019-05-22 15:17
屏縣小綠人創意版被指不安全？ 交通隊提數據反駁2019-05-21 20:00
韓國瑜與白先勇對談「牡丹亭」？主辦：市長會致歡迎詞2019-05-21 20:15
正好讓柯文哲解套？ 北市議會國民黨團提自治條例發敬老金2019-05-22 11:44
台南鐵路地下化 張家古井被評定不列冊追蹤2019-05-21 19:59
遞交台南市版漁電共生法建議書 養殖業批種電誰敢買！2019-05-21 20:05
影／北市萬安42號演習27日上場 小心在外逗留被罰3萬元2019-05-21 20:33
淡水河岸圍牆剩一半 里長擔心安全2019-05-21 19:42
桃議員批會勘敷衍 交通局澄清「誤會了」2019-05-22 15:32
0520豪雨 侯友宜：停班課要有更寬鬆彈性授權2019-05-22 11:11
台中「公車雙十吃到飽」跳票？ 交通局：明年肯定上路2019-05-22 11:04
挖出古文物停工 基隆和平島另闢空地可停200輛汽車2019-05-22 15:33
月薪30萬徵時光機解說員 便當老闆：為人類找活路2019-05-22 16:42
留言