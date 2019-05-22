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六合夜市沒人氣？韓國瑜要求道歉 原PO喊無「黑」意

2019-05-22 15:23聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

從事美術設計的陳炫劭19日在臉書貼一篇有關到六合夜市廣告的心得，提到當時有臨演200人，卻有某媒體採訪時說是「韓流」發威帶來人潮，此文被部分人轉貼抨擊高雄市長韓國瑜團隊，六合夜市也被波及。韓國瑜今天籲原PO出面道歉，高雄市觀光局長潘恒旭要原 PO說出是那一則電視新聞報導用了有臨演畫面，如果拿得出此畫面，會給陳炫劭100萬元。對此，陳炫劭在臉書開罵「靠北」，並說當時選六合夜市，是和瑞豐夜市的人潮比，卻被說成「黑」高雄夜市，真是莫名其妙。

陳炫劭的貼文指他參與一部日本廣告的拍攝，拍攝地點是六合夜市，當時製作單位找了200位臨時演員，拍攝時有媒體前去六合夜市採訪，他聽到記者的報導是說韓國瑜韓流發威，連平常生意不好的六合夜市都擠進難得人潮，他有上前跟記者說那是在拍廣告，但後來他在電視上看到一則有關韓流的報導有拍廣告現場的畫面。

陳這則貼文，沒有指明採訪、播出畫面的媒體是那一家，但有提到是不是可以向韓國瑜、潘恒旭請臨演的款，潘恒旭也到陳臉書留言嗆聲。陳的文章被部分人士轉貼，還有媒體人說要向NCC舉發不實報導的那家媒體。

韓國瑜今天對此事說了話，表示抹黑高雄、抹黑六合夜市都不好，六合夜市的攤商要養家活口，夜市的生意實際上也成長了約40%，貼文提到六合夜市消費人少，非常不負責任，不足取，希望貼文者能公開道歉。

潘恒旭今天受訪時繼續向陳炫劭喊話，要陳指出是那一則新聞報導用了日本廣告拍攝時有臨演的畫面，如陳拿得出來，他會給陳100萬元。

陳炫劭在臉書新貼文表示，他發個拍片故事還要出來跟社會大眾道歉，是在「靠北」！他在自己臉書說垃圾話也要被釘，「我是公眾人物嗎？」

陳表示，他的本意不是要黑高雄，事實上他也不了解高雄觀光，原本場景組辛苦的找了南台灣很多夜市，最後討論的是瑞豐和六合，由於瑞豐比較開放式，而且人比較多，相對起來人比較少又只有一條路的六合較好執行，由於他只是在臉書分享心得，所以沒有仔細描述這一塊，結果被傳成「黑」高雄夜市沒有人，根本莫名其妙。

陳表示，他之前在臉書說的，都是真的，至於被怎麼解讀，他實在沒辦法控制。他向潘恒旭喊話：「局長，我沒有那麼重要，你上班不要再滑手機了，快工作，我拜託你了。」

高雄市六合夜市有沒有人潮，最近引爭議。圖／聯合報資料照片
高雄市六合夜市有沒有人潮，最近引爭議。圖／聯合報資料照片
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六合夜市韓國瑜廣告

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