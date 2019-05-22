陸油畫家澎湖旅遊寫生 讚美麗海灣好發揮

2019-05-22 15:57 中央社 澎湖縣22日電



澎湖縣政府推動藝術家駐村，首批中國大陸福建廈門著名油畫家黃大刀等10餘人，最近抵澎進行旅遊寫生交流，為澎湖推動藝術家駐村創作基地，開啟第一步。

澎湖縣政府旅遊處長陳美齡表示，中國大陸福建廈門黃大刀等10餘位著名油畫家，本月在縣府邀請下，抵澎展開5天的旅遊寫生創作，足跡遍及澎湖本島和望安、七美等離島等景點作畫。

他們的油畫，包括七美的小台灣、西嶼大菓葉的瀑布石柱、二崁古厝等景觀，都是他們筆下的天然題材，並盛讚美麗海灣，直言太美了，部分作品將捐贈給澎湖縣政府當作未來典藏外，之後完成金、廈兩地的創作後，所有作品也會在兩岸三地油畫創作展出。

縣長賴峰偉表示，澎湖比台灣早開發400年，先民保有許多的文創藝術，為讓這些先民的智慧得以流傳，打造澎湖藝術村是其施政的重點之一。

縣府將利用湖西鼎灣一處的廢營區和隘門新村修復活化，來作為規畫藝術村的據點，運用「以住代護」、「藝術家進駐」，未來園區內除有文創園區，讓地方文史工作者和各藝術家進駐場域創作文創藝術產業外，還有衛生所、養生樂活村養護中心、青年旅店與特色小吃等，提供長者長照關懷的據點。

首批獲邀抵澎作畫的包括有曾獲邀赴義大利當代藝術畫展的黃大刀、中國全國美術創作銅獎的熊禮斌、全國美展最高優秀獎的張及時、中華奧運油畫精品展金獎張志良、中韓書畫聯展優秀獎林金釵和鋼筆與油畫雙雙入選中國新人新作與作品展的張寶妹等10餘位油畫家。