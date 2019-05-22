韓國瑜口誤承認說錯了 修正財政報告內容

2019-05-22 12:51 中央社 高雄22日電



高雄市長韓國瑜。記者楊濡嘉／攝影 分享 facebook

高雄市長韓國瑜於市政總質詢誤用數據，他今天承認說錯了，誤將財政缺口「每天睜開眼就要付8000萬元，其實是700萬元日息」，他坦承「說法一丈差九尺」。

民進黨市議員李雅慧在市政總質詢針對韓國瑜在21日答詢說高雄市財政困難，龐大的財政壓力讓市府喘不過氣，韓國瑜說，平均市府每天要支出利息約是新台幣8000萬元。這說法隨即被網友熱議「抓包」，質疑他的算法，批評聲浪不斷。

市府財政局長李樑堅答詢，高雄市一年利息支出約25億元，也就是每天利息支出約700萬元。

韓國瑜今天坦承說錯了，他說「對不起、口誤、我修正；說法一丈差九尺」。李雅慧批評他太離譜了。

李雅慧列出歷年市長的政績，包括吳敦義停止三山採礦及興建垃圾焚化場、謝長廷整治愛河及前鎮河等、代理市長陳其邁打開高雄港的屏障，陳菊推動亞洲新灣區建設工程及完成13座滯洪池，還有代理市長許立明招商成果斐然等。

她質詢韓國瑜到底要為高雄留下什麼建設，讓歷史定位。

韓國瑜表示，歷任市長的政績讓他有警惕；他不追求紀念或代表性建築，如果能爭取到國際大機場和自由貿易區最好，如果沒有，他選擇人民生活改善、教育扎根、弱勢照顧等。