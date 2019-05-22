金門發表紀錄片「芳草芊芊」 縮時攝影記錄生態之美

2019-05-22 07:44 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



由知名生態攝影專家廖東坤導演，耗時4年拍攝的金門植物紀錄影片「芳草芊芊」舉辦首映發表會，全片長達23分鐘，廖東坤利用縮時攝影將平日看不到的花朵綻放細微過程，從含苞待放到盛開時細緻的美感呈現得淋漓盡致，讓民眾與遊客對植物有另一番不同的想像與認識。

「芳草芊芊」首映發表會，金門國家公園管理處長曾偉宏也出席，廖東坤在分享拍攝過程時，也特別提及，2016年的強颱「莫蘭蒂」重創金門，摧毀金門近百萬株林木，讓拍攝重點的植物與生物群的共生、互動關係，面臨極大的挑戰，也讓原本拍攝中的影片進度因此延後了快1年的時間，一直等到生態環境逐漸復原，才能繼續拍攝的任務。

金管處表示，於2018年底完成「芳草芊芊」多媒體影片拍攝製作，利用縮時攝影將平日看不到的花朵綻放細微過程，從含苞待放到盛開時細緻的美感呈現得淋漓盡致，而竄升的新苗新葉有如活靈活現的精靈般，曼妙的舞動著；藉此拍攝手法提供遊客不同面向的視覺體驗，讓植物顯微的生態習性富饒趣味，並深化遊客及民眾對植物生態感官覺知的印象。