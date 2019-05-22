墾丁萬里桐潮間帶奄奄一息 學者報告遊憩汙染肇禍

2019-05-22 07:43 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



原是特別景觀區、可自由進出的墾丁國家公園萬里桐海域，學者調查發現當地海洋生態已奄奄一息，潮間帶生物和珊瑚物種均呈衰退或消失狀態，生態丕變的主因是長期陸地廢水排入和人為捕捉，在地悠活度假村也成眾矢之的；墾管處採納學者強化保護建議，去年底依法公告為需經許可才能進入的生態保護區，先立告示牌勸導，暑假起將對擅闖者開罰。

墾丁國家公園萬里桐海域位於西海岸，聚落南側海域是可供浮潛和潛水的海底公園，以北濱臨墾丁悠活度假村長約1公里海域，是屬於特別景觀區的潮間帶；據高雄海洋科技大學水產養殖系教授黃榮富調查，萬里桐潮間帶岩礁區有台灣最豐富的生態物種，至少有70種海洋生物，因遊客長期恣意踩踏、捕捉，已呈嚴重衰退或部分消失，嚴重威脅生態。

據海洋學者趙世民的研究，萬里桐是墾丁海域海參多樣性最高之處，1992年可看見約160種不同種類的海參，採罕見無性生殖的黑海參數量，可高達平均每平方公尺98隻，是當年墾丁南灣黑海參的3萬多倍，之後逐年下滑，現在幾看不到海參；另中研院生物多樣性研究中心研究員陳昭倫長期調查萬里桐的珊瑚礁生態，發現同樣呈衰退狀態，學者直言「即使封閉30年，還不見得能恢復原狀」。

萬里桐海域生態由盛轉衰，學者認為是人為遊憩行為和陸源廢水排入的加乘傷害造成，特別是20年前開始營業的悠活度假村，每年帶進數十萬的遊客，加上自行前往潮間帶的自由行遊客，踩踏、把玩或捕捉海參等生物，經年累月的小傷害變成大傷害，大量廢水中的營養鹽也造成水質優養化，長期下來，自然影響珊瑚礁生態系健康。

為讓亮紅燈的萬里桐潮間生態帶能休生養息，墾管處前年在墾丁國家公園都市計畫第4次通盤檢討時，提案將該海域提升為需經許可才可進入的生態保護區，並在去年底公告，擅闖者可依國家公園法可開罰3000元；因潮間帶旁的沙灘屬可自由進出的特別景觀區，無法設阻隔物封閉，墾管處立告示牌後以半年為勸導期，將暑假起執行取締。