親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

不用吸管真的可以喝珍奶！ 大學生設計隨行杯獲獎

韓國瑜抗議大林蒲遭卡 經濟部反嗆不符事實

2019-05-22 05:55聯合報 記者張語羚╱即時報導

高雄市長韓國瑜昨於議會質詢中，抗議中央卡大林蒲案，經濟部指出，此批評與事實顯有出入，「韓市長恐怕有所不知」，經濟部在韓國瑜上任後，主動邀請高市府討論，過程中經濟部和市府互動良好，政院已召開審查會審查計畫，「將一個進行順利的案件稱為『卡』，實在誤會不小，建議市府加強內部溝通，避免韓市長有誤解」。

經濟部指出，為取得與高雄市政府對於「全國循環專區試點暨新材料循環產業園區申請設置計畫」推動方向之共識版本，於108年2月12日主動邀請高市府經發局伏局長先行交換意見，並將會議紀錄函送高市府；市府於3月12日回復經濟部，表示支持本計畫，並請經濟部儘速提請行政院審議核定；爰經濟部於3月22日函請行政院審查核定本計畫，行政院亦盡速於4月11日召開審查會，「全案辦理雙方互動良好，經濟部不會卡韓，更不可能卡高雄」。

此外，「新材料循環產業園區」計畫面積約301公頃，預估總經費約需1,052.4億元，經濟部表示，計畫金額雖龐大，但行政院支持本計畫，惟依目前規劃方向，財務缺口仍大，故行政院請經濟部依相關機關意見，儘速修正計畫內容、期程及財務規劃，以使計畫更有願景並健全財務，因不足部分需由公務預算分年撥補，對於預算執行與分工需釐清，故經濟部工業局多次拜會高雄市政府經發局及都發局，說明計畫目前推動方向。

經濟部說明，本案報院核定後，將逐年依預算程序辦理，並續由中央與地方共同推動，因此工業局4月25日發函高雄市政府，請其依實際需求修正工作期程及預算分配表，並於5月1日邀集高雄市政府召開財務規劃及中長程計畫內容之研商會議，會中請高雄市政府於5月8日前，提供相關調整後之計畫內容、期程及經費說明等資料，而高雄市政府於5月15日函送大林蒲遷村經費與相關資料至部。

經濟部強調，本案經濟部與高雄市政府充分合作，持續完成協調及修正相關作業之細目，並持續辦理陳報行政院之核定作業，不會「卡」韓、卡大林蒲方案，也不可能卡高雄。

高雄市行政院

相關新聞

金門旅遊+健步 220陸客漫遊最美鄉村

2019-05-22 00:07

大林蒲遷村被卡？ 韓國瑜嗆中央

2019-05-21 23:20

擅闖萬里桐潮間帶 7月起開罰

2019-05-21 23:11

總統教育獎／9歲全盲生 想當總統扶弱

2019-05-21 23:10

侯昌明分享投資心得 報名

2019-05-21 23:06

國定古蹟鳳山無線電信所滿百年 見證無線電通信技術

2019-05-21 20:47

韓國瑜與白先勇對談「牡丹亭」？主辦：市長會致歡迎詞

2019-05-21 20:15

兩岸旅遊業者推鄉村徒步遊 帶陸客深度走訪古寧頭

2019-05-21 20:02

屏縣小綠人創意版被指不安全？ 交通隊提數據反駁

2019-05-21 20:00

大型醫院要來了！高榮總屏東分院今年10月動工

2019-05-21 18:00

六合夜市拍片被說成韓流發威？潘恒旭和網友各執一詞

2019-05-21 17:05

陳吉仲又來高雄 韓國瑜：月亮跟著禿子走吧

2019-05-21 16:52

六合夜市百餘人潮是臨演？潘恒旭：黑韓到一個誇張

2019-05-21 14:47

日本廣告取景六合夜市竟變「韓流發威」？ 潘恆旭：被陰了

2019-05-21 14:34

鴻海投資高雄是否生變？韓國瑜：誠懇盼鴻海加快速度

2019-05-21 12:32

影／抗議中央「卡」 大林蒲案 韓國瑜火大：會到現場開直播

2019-05-21 11:34

高雄人口有機會達4、500萬？韓國瑜：要搭配很多條件

2019-05-21 11:02

大樹玉荷包今年將在市場「快閃」 饕客下單手腳要快

2019-05-21 07:42

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

大型醫院要來了！高榮總屏東分院今年10月動工

2019-05-21 18:00

日本廣告取景六合夜市竟變「韓流發威」？ 潘恆旭：被陰了

2019-05-21 14:34

讓蔡依林落淚的小女孩 照顧癱母獲總統教育獎

2019-05-21 12:56

不用吸管真的可以喝珍奶！ 大學生設計隨行杯獲獎

2019-05-21 22:49

搶先曝光！雲林首座國民運動中心7月中旬試營運

2019-05-21 12:35

郭董突取消逛夜市勞團撲空 民怨：要取消也不早講

2019-05-21 22:17

新北三環六線三鶯線進度逾三成 通勤北市可省時20分

2019-05-21 15:34

嘉市學生沒繳午餐費躲樓梯間 議員：排富造成的貧富階級

2019-05-21 17:05

23年前航測圖已存在卻不是路？ 林右昌：當年違法開闢

2019-05-21 10:16

六合夜市百餘人潮是臨演？潘恒旭：黑韓到一個誇張

2019-05-21 14:47

影／抽水站虛設？工廠員工跳上機台保命 中市府：雨太大

2019-05-21 17:39

「田中，我愛你」成為鎮歌 訴說在地年輕人對家鄉情懷

2019-05-21 08:06

李棟山莊莊主朱萬鶴歡慶92歲 向全國山友報平安

2019-05-21 11:47

影／抗議中央「卡」 大林蒲案 韓國瑜火大：會到現場開直播

2019-05-21 11:34

BRT是史上最失敗政策？綠議員要求交通局長道歉

2019-05-21 14:50

彰化人死無火葬之地？ 縣議員提議自己蓋自己用

2019-05-21 21:19

花蓮青年住宅恐餘屋多 徐榛蔚：絕不會賣不出

2019-05-21 15:32

太平山鳩之澤煮蛋區啓用 比人氣景點清水地熱更吸睛

2019-05-21 11:32

往返台北縮短20分 捷運三鶯線工程進度達31％

2019-05-21 15:31

基隆中山區通勤族多盼基北快捷公車 市府：最快明年中

2019-05-21 12:09

蘇花改明年初將通車 花蓮公車轉運站還沒影

2019-05-21 12:44

鴻海投資高雄是否生變？韓國瑜：誠懇盼鴻海加快速度

2019-05-21 12:32

台中公車免費8年運量低 議員：不繞路不脫班才想搭

2019-05-21 14:55

違法機上盒展開稽查 消費者使用不是完全沒事喔

2019-05-21 17:52

蘇花改明年初通車 花蓮公車轉運站趕不及設立

2019-05-21 18:01

雲豹輪台中港與馬公首航後沒下文 市府：潮差太大

2019-05-21 19:59

苗縣沒有國民運動中心 縣府：曾申請但資格不符退回

2019-05-21 15:07

布袋鎮再傳流浪狗咬傷遊客 里長：流浪犬恐衝擊觀光

2019-05-21 14:02

市長備胎找丁守中？柯文哲這麼答

2019-05-21 11:40

大樹玉荷包今年將在市場「快閃」 饕客下單手腳要快

2019-05-21 07:42

公會捐冷氣給偏鄉校 柯文哲：以後不買冷氣「買溫度」

2019-05-21 13:23

彌補公部門救助缺口即時協助 基隆首成立民間食物銀行

2019-05-21 15:31

彰縣議員揹8個月大幼女質詢 搶麥克風增添議場趣味

2019-05-21 20:42

陳吉仲又來高雄 韓國瑜：月亮跟著禿子走吧

2019-05-21 16:52

517豪大雨竹市汪洋一片 水利會建議市府建防潮抽水站

2019-05-21 07:43

高雄人口有機會達4、500萬？韓國瑜：要搭配很多條件

2019-05-21 11:02

楊梅50億體育園區淪垃圾場 議員爆：紅火蟻入侵施工拖延

2019-05-21 20:02

全面塗銷「禁行機車」 議員：桃園新北能，台中不能？

2019-05-21 12:39

客語認證拿獎金 中高級及格苗栗縣府再給1000元

2019-05-21 16:48

付BRT機電仲裁費追加4500萬 中巿議員：爛攤拒買單

2019-05-21 13:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top