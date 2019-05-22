韓國瑜抗議大林蒲遭卡 經濟部反嗆不符事實

2019-05-22 05:55 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜昨於議會質詢中，抗議中央卡大林蒲案，經濟部指出，此批評與事實顯有出入，「韓市長恐怕有所不知」，經濟部在韓國瑜上任後，主動邀請高市府討論，過程中經濟部和市府互動良好，政院已召開審查會審查計畫，「將一個進行順利的案件稱為『卡』，實在誤會不小，建議市府加強內部溝通，避免韓市長有誤解」。

經濟部指出，為取得與高雄市政府對於「全國循環專區試點暨新材料循環產業園區申請設置計畫」推動方向之共識版本，於108年2月12日主動邀請高市府經發局伏局長先行交換意見，並將會議紀錄函送高市府；市府於3月12日回復經濟部，表示支持本計畫，並請經濟部儘速提請行政院審議核定；爰經濟部於3月22日函請行政院審查核定本計畫，行政院亦盡速於4月11日召開審查會，「全案辦理雙方互動良好，經濟部不會卡韓，更不可能卡高雄」。

此外，「新材料循環產業園區」計畫面積約301公頃，預估總經費約需1,052.4億元，經濟部表示，計畫金額雖龐大，但行政院支持本計畫，惟依目前規劃方向，財務缺口仍大，故行政院請經濟部依相關機關意見，儘速修正計畫內容、期程及財務規劃，以使計畫更有願景並健全財務，因不足部分需由公務預算分年撥補，對於預算執行與分工需釐清，故經濟部工業局多次拜會高雄市政府經發局及都發局，說明計畫目前推動方向。

經濟部說明，本案報院核定後，將逐年依預算程序辦理，並續由中央與地方共同推動，因此工業局4月25日發函高雄市政府，請其依實際需求修正工作期程及預算分配表，並於5月1日邀集高雄市政府召開財務規劃及中長程計畫內容之研商會議，會中請高雄市政府於5月8日前，提供相關調整後之計畫內容、期程及經費說明等資料，而高雄市政府於5月15日函送大林蒲遷村經費與相關資料至部。

經濟部強調，本案經濟部與高雄市政府充分合作，持續完成協調及修正相關作業之細目，並持續辦理陳報行政院之核定作業，不會「卡」韓、卡大林蒲方案，也不可能卡高雄。