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國定古蹟鳳山無線電信所滿百年 見證無線電通信技術

2019-05-21 20:47聯合報 記者徐如宜╱即時報導

一百年前的1919年5月21日，國定古蹟「鳳山無線電信所」舉行了盛大的竣工儀式。目前鳳電所由高雄市高縣眷村文化發展協會管理，開放以來在園區內拍攝過多部的電影及電視劇，像是「KANO」、「想飛」、「一把青」及「春梅」等，年輕情侶及婚妙業者也都來此取景，成為受歡迎的景點。

全國眷村文化保存聯盟召集人顧超光表示，百年前曾在世界的無線電通信技術獨領風騷的德國，研發最先進的無線電通信技術，提供各國使用。日本當年憑藉德國的技術人員打造東京附近的橋船無線電信所，隨後在台灣的鳳山自行複製另一座大規模的無線電信所。

1919年5月21日鳳山無線電信所舉行盛大的竣工儀式，當時參與儀式的人士包括台北的高級官員及海軍練習艦八雲號艦長。竣工三周年後，為了慶祝鳳山無線電信所的設立，還在伊勢神宮、明治神宮及台灣神社，同時舉過規模盛大的合祀祭典。

高雄市文化局表示，「原日本海軍鳳山無線電信所」被指定為國定古蹟的理由，是因為這是日治時期之三大無線電信所之ㄧ，具高度的特殊性與稀少性，且為軍事發展史上的重要設施，具重要歷史文化意義。生命史包括日治時期軍事電信使用，明德訓練班時期白色恐怖事件與軍事管訓活動，具備重要歷史事件或人物關係。此電信所為國際現存稀有的無線電信設施類型，陣列式的天線圓形排列，原設施之敷地、農田、綠帶、座墩、環形道路、各重要營建物等，呈現雙園地貌之都市紋理。

顧超光表示，現今在高雄市推展軍事觀光，鳳電所曾經是南台灣的觀光景點之一，除了英國大使，昭和天皇裕仁在尚未登基前，曾於1923年4月參訪鳳電所；過去外縣市學校在「修學旅行」時，也會來參訪鳳電所。

目前鳳電所由高雄市高縣眷村文化發展協會認養，從95年代管至今，園區內的環境清潔美觀，都由志工協助，維持百年古蹟的風華。鳳電所自從開放以來，在園區內拍攝過多部的電影及電視劇，像是「KANO」、「想飛」、「一把青」及「春梅」等，年輕情侶及婚妙業者也都來此取景。

總幹事邱吟梅拍攝電信室北側立面。圖／高雄市高縣眷村文化發展協會
總幹事邱吟梅拍攝電信室北側立面。圖／高雄市高縣眷村文化發展協會
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國定古蹟鳳山無線電信所電信室俗稱大碉堡，有發電機室及無線電信機室。圖／高雄市高縣...
國定古蹟鳳山無線電信所電信室俗稱大碉堡，有發電機室及無線電信機室。圖／高雄市高縣眷村文化發展協會提供
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日治時期鳳山無線電信所的「灣生」笠間良治（右二），2016年6月18日曾來訪鳳電...
日治時期鳳山無線電信所的「灣生」笠間良治（右二），2016年6月18日曾來訪鳳電所。圖／高雄市高縣眷村文化發展協會提供
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國定古蹟高雄市眷村

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