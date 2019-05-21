韓國瑜與白先勇對談「牡丹亭」？主辦：市長會致歡迎詞

2019-05-21 20:15 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



趨勢教育基金會、北京大學崑曲傳承與研究中心與高雄市社教館，6月2日下午在社教館公益演出崑劇「校園傳承版《牡丹亭》」。主辦單位原本安排高雄市長韓國瑜與作家白先勇，在演出前對談，引發議論與負評，高雄市社教館長沈坤佑表示，因時間有限，為了讓白老師帶給觀眾更多導聆內容，韓市長僅會禮貌性代表主辦方致歡迎詞。

公益演出時間是6月2日下午2點半，校園傳承版的《牡丹亭》，是以青春版《牡丹亭》為藍本，演出〈遊園〉、〈驚夢〉、〈言懷〉、〈尋夢〉、〈道覡〉、〈離魂〉、〈冥判〉、〈幽媾〉、〈回生〉九折。演出總長為2小時25分，是一齣一天下午即可欣賞完的小全本戲。

主辦單位原本安排白先勇老師與高雄市長韓國瑜，在演出前半個小時進行導聆「談湯顯祖筆下愛情產業~」，引來文化界與網友的議論。

作家廖玉蕙在社群臉書上提到，「半夜看到這張海報，傷感得睡不著覺，致力推廣崑曲的白老師跟成天做發財夢的韓先生，一起導聆《牡丹亭》並對談湯顯祖筆下愛情產業，讓人好惆悵啊。」

社群「Wecare高雄」小編說，看到這則訊息的時候，先驚嚇了一下，隨即為白先勇老師擔心。

最後想想，反正韓市長這麼會嘴，半小時而已。但，還是希望韓市長不要又鬧笑話了。有些事情嘴一嘴就過了，但文化不是打嘴砲的。

也有民眾為韓國瑜說話，指韓國瑜也喜歡文史，在政治人物中應算是讀過書的，頻頻喊「高雄發大財」也是為了民生問題，總要肚子先填飽了，才能追求更高的文化、心靈層次吧。