屏縣小綠人創意版被指不安全？ 交通隊提數據反駁

2019-05-21 20:00 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



屏東縣政府警察局去年相繼在全縣60個路口推出小綠人「求婚版」、「家庭版」交通號誌，當時受到熱烈討論，但今天卻有議員在議會質詢中質疑小綠人的創意設計，可能已危及交通安全，甚至可能衍生國賠問題，不過根據縣警局交通隊統計，創意版推出前一年，這個60路口的行人車禍總計有18件，推出後一年已降為16件。

縣警局交通隊長魏坤表示，這項交通號誌變更計畫去年曾向交通部提出試辦半年，去年底試辦已經結束，目前正向交通部提出成效報告，依據交通號誌的設置規則，僅要求圖示必須符合「紅燈站立、綠燈行走」，其餘並無限制，創意版的交通號誌也是依照這項原則發揮。

屏東縣的小綠人近年不斷進化，除了早期的「走路版」、「單車版」，去年更推出「求婚版」、「家庭版」，當時小綠人「脫單」的創意，還引起國內外媒體的注意，縣府並以「為你所愛的人保持安全」為主題，報名參加「坎城國際創意節」。

不過今天在屏東縣議會定期大會中，屏東縣議員曾義雄卻質疑小綠人創意版可能已危及交通安全，而且也不符合交通號誌的設置規則，他認為如果有人因為被這些創意號誌吸引而發生車禍，甚至可能引發國賠。

交通隊長魏坤男指出，當初之所以有此創意設計，主要是希望提醒用路人注意交通號誌，為身旁的家人注意路口安全，而這項新式交通號誌後來在全縣60個路口設置後，也確實引起討論，成功傳達主題，而在國外也不乏類似的創意設計。