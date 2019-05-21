親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

文字直播／王柏融挑戰連6場安 次打席揮空三振

新iPhone模型圖再曝光 三款售價預測出爐

大型醫院要來了！高榮總屏東分院今年10月動工

2019-05-21 18:00聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

為了配合高雄榮民總醫院屏東分院新建計畫，屏東縣政府辦理「變更屏東都市計畫，並於今天發布實施，原大武營區今年將陸續搬遷，營區土地未來有6.44公頃劃為醫療專用區，並由高雄榮總進駐營運，預計今年10月動工，111年底完成。

屏東大武營區位於屏東市的西側，是高雄往屏東必經的門戶，營區基地面積23.65公頃，過去一直是國軍培育傘兵的搖籃，近年隨著屏東市區發展逐漸擴張，大武營區早被密集的住宅社區包圍，經屏東縣政府與國防部協調，終於敲定大武營區搬遷。

屏東縣長潘孟安表示，屏東縣急重症醫療資源嚴重不足，為了不讓縣內重症病患必須每次都得赴外地就醫，縣府積極爭取高雄榮總到屏東設立屏東分院。

高雄榮總屏東大武分院以屏東區域急重症醫療後送醫院為目標，計畫投資超過90億元，提供床位450床，設置包括內科重症加護中心、外科重症加護中心、癌症防治中心及20個獨立醫學科，提供急救創傷、心臟血管、腦中風、高齡醫學等整合性照護。

城鄉發展處長李怡德表示，大武營區在台灣是十分具有代表性的軍事訓練基地，未來除了因應高榮屏東分院所需土地外，也充分保留傘訓基地特有的歷史記憶與定位，特別劃設8公頃大型公園，保留烘傘房、摺傘房、備戰大樓等具歷史意義建築物。

不過在這次議會定期會中，縣議員蔣月惠則直指縣府引進的大型醫院應該設在屏中、屏南等真正醫療資源缺乏的地區，設在屏東市，反而與原來市區裡的醫院競爭，已為市區的醫護人員帶來壓力；潘孟安坦承，醫院確實有其市場的考量，但現階段應該先讓資源跨過高屏溪比較要緊。

圖為高榮總屏東分院未來的藍圖。圖／屏東縣政府提供
圖為高榮總屏東分院未來的藍圖。圖／屏東縣政府提供
分享

屏東縣政府榮總潘孟安

相關新聞

陳吉仲又來高雄 韓國瑜：月亮跟著禿子走吧

2019-05-21 16:52

六合夜市拍片被說成韓流發威？潘恒旭和網友各執一詞

2019-05-21 17:05

六合夜市百餘人潮是臨演？潘恒旭：黑韓到一個誇張

2019-05-21 14:47

日本廣告取景六合夜市竟變「韓流發威」？ 潘恆旭：被陰了

2019-05-21 14:34

鴻海投資高雄是否生變？韓國瑜：誠懇盼鴻海加快速度

2019-05-21 12:32

抗議中央「卡」 大林蒲案 韓國瑜火大：會到現場開直播

2019-05-21 11:34

高雄人口有機會達4、500萬？韓國瑜：要搭配很多條件

2019-05-21 11:02

大樹玉荷包今年將在市場「快閃」 饕客下單手腳要快

2019-05-21 07:42

麟洛要設動物收容所 鄉民怒了

2019-05-20 23:24

學童下田割稻 親嘗農事甘苦

2019-05-20 23:17

廢鐵山 罰不怕 大寮人求救韓國瑜

2019-05-20 23:01

8國觀光訪問團造訪三地門 體驗部落文化

2019-05-20 22:49

恆春航線停飛 潘孟安批交部棄養

2019-05-20 22:39

高雄建大機場 議員：應審慎評估

2019-05-20 22:33

520「我愛你」 嘉市新人登記為平日5倍

2019-05-20 21:10

韓國瑜第一個防災會議 嚴肅下令「零災害、零傷亡」

2019-05-20 19:58

嚴防豪雨 韓國瑜視察滯洪池應變中心二級開設

2019-05-20 19:20

賴神進駐來義部落長者血壓升高 賴清德：看到帥哥嗎？

2019-05-20 19:17

影／高雄7、8月觀光大使是它 城市冒險與征服宇宙如何合拍

2019-05-20 18:23

高雄科工館動物變裝秀登場 親子變裝遊戲high翻天

2019-05-20 16:43

豬屎味解決不了又來流浪動物收容所 麟洛鄉民怒了

2019-05-20 16:40

2019.5.20「愛你已久我愛你」韓國瑜送新人結婚祝福禮

2019-05-20 14:23

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

韓國瑜第一個防災會議 嚴肅下令「零災害、零傷亡」

2019-05-20 19:58

日本廣告取景六合夜市竟變「韓流發威」？ 潘恆旭：被陰了

2019-05-21 14:34

讓蔡依林落淚的小女孩 照顧癱母獲總統教育獎

2019-05-21 12:56

搶先曝光！雲林首座國民運動中心7月中旬試營運

2019-05-21 12:35

520結婚有早生貴子賀禮 524同性結婚送什麼？

2019-05-20 20:00

大型醫院要來了！高榮總屏東分院今年10月動工

2019-05-21 18:00

23年前航測圖已存在卻不是路？ 林右昌：當年違法開闢

2019-05-21 10:16

4年前被檢舉至今仍照賣賓士車 呂學樟挨批耍特權

2019-05-20 19:57

六合夜市百餘人潮是臨演？潘恒旭：黑韓到一個誇張

2019-05-21 14:47

「田中，我愛你」成為鎮歌 訴說在地年輕人對家鄉情懷

2019-05-21 08:06

BRT是史上最失敗政策？綠議員要求交通局長道歉

2019-05-21 14:50

抗議中央「卡」 大林蒲案 韓國瑜火大：會到現場開直播

2019-05-21 11:34

嘉市學生沒繳午餐費躲樓梯間 議員：排富造成的貧富階級

2019-05-21 17:05

公宅政策被教壞？ 張景森酸柯文哲別急著找藉口

2019-05-20 21:01

李棟山莊莊主朱萬鶴歡慶92歲 向全國山友報平安

2019-05-21 11:47

鴻海投資高雄是否生變？韓國瑜：誠懇盼鴻海加快速度

2019-05-21 12:32

鐵路高架化引爆戰火 陳歐珀與黃定和互扯誰沒做功課

2019-05-20 21:09

太平山鳩之澤煮蛋區啓用 比人氣景點清水地熱更吸睛

2019-05-21 11:32

蘇花改明年初將通車 花蓮公車轉運站還沒影

2019-05-21 12:44

市長備胎找丁守中？柯文哲這麼答

2019-05-21 11:40

往返台北縮短20分 捷運三鶯線工程進度達31％

2019-05-21 15:31

大樹玉荷包今年將在市場「快閃」 饕客下單手腳要快

2019-05-21 07:42

台中公車免費8年運量低 議員：不繞路不脫班才想搭

2019-05-21 14:55

公會捐冷氣給偏鄉校 柯文哲：以後不買冷氣「買溫度」

2019-05-21 13:23

基隆中山區通勤族多盼基北快捷公車 市府：最快明年中

2019-05-21 12:09

花蓮青年住宅恐餘屋多 徐榛蔚：絕不會賣不出

2019-05-21 15:32

質疑道路拓寬徵地不公 台南後壁住戶掛抗議白布條

2019-05-20 21:41

517豪大雨竹市汪洋一片 水利會建議市府建防潮抽水站

2019-05-21 07:43

高雄人口有機會達4、500萬？韓國瑜：要搭配很多條件

2019-05-21 11:02

苗縣沒有國民運動中心 縣府：曾申請但資格不符退回

2019-05-21 15:07

陳吉仲又來高雄 韓國瑜：月亮跟著禿子走吧

2019-05-21 16:52

苗縣救災指揮車近300萬元 議員批浪費

2019-05-21 00:28

MOVE生物展 親子大玩動物變裝

2019-05-20 23:22

付BRT機電仲裁費追加4500萬 中巿議員：爛攤拒買單

2019-05-21 13:56

全面塗銷「禁行機車」 議員：桃園新北能，台中不能？

2019-05-21 12:39

廢鐵山 罰不怕 大寮人求救韓國瑜

2019-05-20 23:01

六合夜市拍片被說成韓流發威？潘恒旭和網友各執一詞

2019-05-21 17:05

8國觀光訪問團造訪三地門 體驗部落文化

2019-05-20 22:49

彰化衛生所多元服務 設不老健身房

2019-05-20 23:46

牛欄河魚暴斃 關西人赴龍潭圍廠抗議

2019-05-21 00:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top