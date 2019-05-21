大型醫院要來了！高榮總屏東分院今年10月動工

2019-05-21 18:00 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



為了配合高雄榮民總醫院屏東分院新建計畫，屏東縣政府辦理「變更屏東都市計畫，並於今天發布實施，原大武營區今年將陸續搬遷，營區土地未來有6.44公頃劃為醫療專用區，並由高雄榮總進駐營運，預計今年10月動工，111年底完成。

屏東大武營區位於屏東市的西側，是高雄往屏東必經的門戶，營區基地面積23.65公頃，過去一直是國軍培育傘兵的搖籃，近年隨著屏東市區發展逐漸擴張，大武營區早被密集的住宅社區包圍，經屏東縣政府與國防部協調，終於敲定大武營區搬遷。

屏東縣長潘孟安表示，屏東縣急重症醫療資源嚴重不足，為了不讓縣內重症病患必須每次都得赴外地就醫，縣府積極爭取高雄榮總到屏東設立屏東分院。

高雄榮總屏東大武分院以屏東區域急重症醫療後送醫院為目標，計畫投資超過90億元，提供床位450床，設置包括內科重症加護中心、外科重症加護中心、癌症防治中心及20個獨立醫學科，提供急救創傷、心臟血管、腦中風、高齡醫學等整合性照護。

城鄉發展處長李怡德表示，大武營區在台灣是十分具有代表性的軍事訓練基地，未來除了因應高榮屏東分院所需土地外，也充分保留傘訓基地特有的歷史記憶與定位，特別劃設8公頃大型公園，保留烘傘房、摺傘房、備戰大樓等具歷史意義建築物。