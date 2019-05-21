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探索生涯目標 澎湖為學生成立「職探中心」

2019-05-21 17:20聯合報 記者林保光╱即時報導

澎湖縣政府今天在馬公市中正國中成立「區域職業試探與體驗示範中心」，縣長賴峰偉到場揭牌，鼓勵學生藉由多元職業試探，及早發覺自己的學習興趣，找到適合自己的方向，當做將來就業或升學參考。

澎湖縣政府表示，為配合「技術及職業教育法」規定及課綱推廣、落實生涯發展向下扎根教育理念，縣府向教育部爭取成立「區域職業試探與體驗示範中心」，核定中正國中為澎湖中心學校，今天由縣長賴峰偉等人共同揭牌啟用。

「從一粒沙看世界，從一朵花見天堂」澎湖縣長賴峰今天偉表示，職業探索協助學生初探自己喜歡的課程，啟發潛能，找到適合自己的進路，做為將來就業或接受教育的參考，達到適性揚才，成就每一個孩子。他說，他鼓勵學生瞭解自我的性向、興趣，如果對讀書沒有興趣，就應朝技職方向發展，一技在手，找到興趣相符的工作，以歡喜心就業，人生一樣多采多姿。

職探中心以地方產業環境為方向，利用閒置教室改建為情境教室，設置「工業類電機與電子群」及「家事類餐旅群」，結合高職師資及在地業者安排課程，讓學生探索職業性向及興趣。

職探中心啟用後，將優先提供國小高年級學生體驗半日課程，寒、暑假辦理國中、小全日營隊，希望透過實作與體驗的課程，讓學生探索自己的興趣，從中找到學習的成就感，達成適性揚才、多元發展的目標。

澎湖縣「區域職業試探與體驗示範中心」規劃課程，讓學生及早發覺自己的學習興趣。圖／...
澎湖縣「區域職業試探與體驗示範中心」規劃課程，讓學生及早發覺自己的學習興趣。圖／澎湖縣政府提供
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澎湖縣長賴峰偉（右三）等人今天為「區域職業試探與體驗示範中心」揭幕。圖／澎湖縣政...
澎湖縣長賴峰偉（右三）等人今天為「區域職業試探與體驗示範中心」揭幕。圖／澎湖縣政府提供
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澎湖賴峰偉教育部

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