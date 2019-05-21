六合夜市拍片被說成韓流發威？潘恒旭和網友各執一詞

2019-05-21 17:05 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



最近臉書上一則有關去年12月間日本廣告公司到高雄市六合夜市拍廣告的貼文引發討論。本月19日當天參與拍攝的一位工作人員在臉書提到拍攝當天有媒體去採訪，廣告拍攝團隊找來的200多名臨時演員，被媒體報導成「韓流旋風」引來人潮。

貼文並提及至少應該叫公司去跟韓國瑜請臨演費、現在去跟潘恒旭（高市觀光局長）請款還來得及嗎?此文被轉傳且被部分媒體報導，潘恒旭氣到臉書原PO留言，並比對相關照片說電視台的報導和廣告拍攝書面不同，一來一往引發議論。

原PO陳炫劭19 日的貼文說，去年一支日本化妝品廣告在六合夜市拍，選六合夜市有一部分原因是因為聽說遊客很少比較好執行，但是很多攤販要調度配合還是蠻麻煩，所以就自己陳設主要攤位，然後現場好像一兩百個臨演；沒想到還沒開始拍就有記者跑去，他們過去關心記者到底是怎麼知道的，過去一聽才發現記者在報「韓國瑜韓流發威，連平常生意不好的六合夜市都擠進難得人潮」，他跟記者說是在拍廣告，記者沒有理他繼續報導，後來副導要控場 ，喊了聲臨演舉手，記者看到以後就走了。

後來在電視新聞看到報導；他在想，記者明明知道那不是事實卻還是那樣報導了，究竟還有多少新聞是這樣有心拼貼？他們算不算幫兇？還是至少應該叫公司去跟高雄市長韓國瑜請臨演費？現在去跟潘恒旭請款還來得及嗎?

這則貼文，並沒有提到是那個新聞媒體去採訪，也沒有提及是那一則新聞報導，貼文後來被一些媒體人士轉傳，也有媒體拿來做新聞。

潘恒旭在自己的臉書批陳的貼文是抹黑， 也到陳炫劭的臉書留言嗆陳去跟他領錢。

潘恒旭說，他向六合夜市了解，去年12月3日有日本廣告到六合夜市拍，可是沒有看到國內媒體，直到12月9日才有媒體去採訪不少遊覽車載遊客到六合夜市，他也比對了3日到6日之後的電視新聞，當中未看到有關六合夜市人潮的報導，9日的電視新聞有六合夜市，但畫面和3日拍廣告的氣氛、逛街民眾穿著並不一樣；所以，希望陳炫劭明白說出來是那一媒體、那一則新聞是取他們拍廣告、有臨時演員的畫面，大家好做個比對。

陳炫劭今天在自己臉書一則貼文下留言， 當日的確有找200個臨演與拍攝，現場真的有新聞記者採訪，也說到韓流旋風，他也確實過去跟記者示意那是廣告拍攝，後來新聞的確有報導內容, 但他文中從頭到尾沒有也不敢妄自斷言是哪家新聞台，後來有臉友貼出來可能的片段，他也說了無法肯定，之前的文章中也沒說過人潮全部是為了拍攝找來的。