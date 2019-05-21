親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

月薪62萬執行副總北富銀不聘了 他打訴訟連敗

熱衷日本戰國哏？台灣政治人物們，醒醒吧！

六合夜市拍片被說成韓流發威？潘恒旭和網友各執一詞

2019-05-21 17:05聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

最近臉書上一則有關去年12月間日本廣告公司到高雄市六合夜市拍廣告的貼文引發討論。本月19日當天參與拍攝的一位工作人員在臉書提到拍攝當天有媒體去採訪，廣告拍攝團隊找來的200多名臨時演員，被媒體報導成「韓流旋風」引來人潮。

貼文並提及至少應該叫公司去跟韓國瑜請臨演費、現在去跟潘恒旭（高市觀光局長）請款還來得及嗎?此文被轉傳且被部分媒體報導，潘恒旭氣到臉書原PO留言，並比對相關照片說電視台的報導和廣告拍攝書面不同，一來一往引發議論。

原PO陳炫劭19 日的貼文說，去年一支日本化妝品廣告在六合夜市拍，選六合夜市有一部分原因是因為聽說遊客很少比較好執行，但是很多攤販要調度配合還是蠻麻煩，所以就自己陳設主要攤位，然後現場好像一兩百個臨演；沒想到還沒開始拍就有記者跑去，他們過去關心記者到底是怎麼知道的，過去一聽才發現記者在報「韓國瑜韓流發威，連平常生意不好的六合夜市都擠進難得人潮」，他跟記者說是在拍廣告，記者沒有理他繼續報導，後來副導要控場 ，喊了聲臨演舉手，記者看到以後就走了。

後來在電視新聞看到報導；他在想，記者明明知道那不是事實卻還是那樣報導了，究竟還有多少新聞是這樣有心拼貼？他們算不算幫兇？還是至少應該叫公司去跟高雄市長韓國瑜請臨演費？現在去跟潘恒旭請款還來得及嗎?

這則貼文，並沒有提到是那個新聞媒體去採訪，也沒有提及是那一則新聞報導，貼文後來被一些媒體人士轉傳，也有媒體拿來做新聞。

潘恒旭在自己的臉書批陳的貼文是抹黑， 也到陳炫劭的臉書留言嗆陳去跟他領錢。

潘恒旭說，他向六合夜市了解，去年12月3日有日本廣告到六合夜市拍，可是沒有看到國內媒體，直到12月9日才有媒體去採訪不少遊覽車載遊客到六合夜市，他也比對了3日到6日之後的電視新聞，當中未看到有關六合夜市人潮的報導，9日的電視新聞有六合夜市，但畫面和3日拍廣告的氣氛、逛街民眾穿著並不一樣；所以，希望陳炫劭明白說出來是那一媒體、那一則新聞是取他們拍廣告、有臨時演員的畫面，大家好做個比對。

陳炫劭今天在自己臉書一則貼文下留言， 當日的確有找200個臨演與拍攝，現場真的有新聞記者採訪，也說到韓流旋風，他也確實過去跟記者示意那是廣告拍攝，後來新聞的確有報導內容, 但他文中從頭到尾沒有也不敢妄自斷言是哪家新聞台，後來有臉友貼出來可能的片段，他也說了無法肯定，之前的文章中也沒說過人潮全部是為了拍攝找來的。

陳表示，「記者當下已經知道拍攝的畫面不是真的，卻依然繼續拍完」，這才是他對新聞最大的懷疑，至於會被解讀成酸六合夜市沒有人、或是痛批媒體之類的，是他始料未及媒體扭曲重點的力道。

高雄市六合夜市的人潮。圖／聯合報資料照片
高雄市六合夜市的人潮。圖／聯合報資料照片
分享

六合夜市廣告韓國瑜

相關新聞

陳吉仲又來高雄 韓國瑜：月亮跟著禿子走吧

2019-05-21 16:52

大型醫院要來了！高榮總屏東分院今年10月動工

2019-05-21 18:00

六合夜市百餘人潮是臨演？潘恒旭：黑韓到一個誇張

2019-05-21 14:47

日本廣告取景六合夜市竟變「韓流發威」？ 潘恆旭：被陰了

2019-05-21 14:34

鴻海投資高雄是否生變？韓國瑜：誠懇盼鴻海加快速度

2019-05-21 12:32

抗議中央「卡」 大林蒲案 韓國瑜火大：會到現場開直播

2019-05-21 11:34

高雄人口有機會達4、500萬？韓國瑜：要搭配很多條件

2019-05-21 11:02

大樹玉荷包今年將在市場「快閃」 饕客下單手腳要快

2019-05-21 07:42

麟洛要設動物收容所 鄉民怒了

2019-05-20 23:24

學童下田割稻 親嘗農事甘苦

2019-05-20 23:17

廢鐵山 罰不怕 大寮人求救韓國瑜

2019-05-20 23:01

8國觀光訪問團造訪三地門 體驗部落文化

2019-05-20 22:49

恆春航線停飛 潘孟安批交部棄養

2019-05-20 22:39

高雄建大機場 議員：應審慎評估

2019-05-20 22:33

520「我愛你」 嘉市新人登記為平日5倍

2019-05-20 21:10

韓國瑜第一個防災會議 嚴肅下令「零災害、零傷亡」

2019-05-20 19:58

嚴防豪雨 韓國瑜視察滯洪池應變中心二級開設

2019-05-20 19:20

賴神進駐來義部落長者血壓升高 賴清德：看到帥哥嗎？

2019-05-20 19:17

影／高雄7、8月觀光大使是它 城市冒險與征服宇宙如何合拍

2019-05-20 18:23

高雄科工館動物變裝秀登場 親子變裝遊戲high翻天

2019-05-20 16:43

豬屎味解決不了又來流浪動物收容所 麟洛鄉民怒了

2019-05-20 16:40

2019.5.20「愛你已久我愛你」韓國瑜送新人結婚祝福禮

2019-05-20 14:23

農地變廢五金拆除廠 韓國瑜：不配合搬遷就拆

2019-05-20 13:11

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

韓國瑜第一個防災會議 嚴肅下令「零災害、零傷亡」

2019-05-20 19:58

日本廣告取景六合夜市竟變「韓流發威」？ 潘恆旭：被陰了

2019-05-21 14:34

黎巴嫩帥哥愛上桃園女孩 定居台灣「努力學中文」

2019-05-20 18:21

讓蔡依林落淚的小女孩 照顧癱母獲總統教育獎

2019-05-21 12:56

520結婚有早生貴子賀禮 524同性結婚送什麼？

2019-05-20 20:00

搶先曝光！雲林首座國民運動中心7月中旬試營運

2019-05-21 12:35

23年前航測圖已存在卻不是路？ 林右昌：當年違法開闢

2019-05-21 10:16

4年前被檢舉至今仍照賣賓士車 呂學樟挨批耍特權

2019-05-20 19:57

嚴防豪雨 韓國瑜視察滯洪池應變中心二級開設

2019-05-20 19:20

BRT是史上最失敗政策？綠議員要求交通局長道歉

2019-05-21 14:50

「田中，我愛你」成為鎮歌 訴說在地年輕人對家鄉情懷

2019-05-21 08:06

抗議中央「卡」 大林蒲案 韓國瑜火大：會到現場開直播

2019-05-21 11:34

六合夜市百餘人潮是臨演？潘恒旭：黑韓到一個誇張

2019-05-21 14:47

公宅政策被教壞？ 張景森酸柯文哲別急著找藉口

2019-05-20 21:01

鴻海投資高雄是否生變？韓國瑜：誠懇盼鴻海加快速度

2019-05-21 12:32

鐵路高架化引爆戰火 陳歐珀與黃定和互扯誰沒做功課

2019-05-20 21:09

李棟山莊莊主朱萬鶴歡慶92歲 向全國山友報平安

2019-05-21 11:47

太平山鳩之澤煮蛋區啓用 比人氣景點清水地熱更吸睛

2019-05-21 11:32

蘇花改明年初將通車 花蓮公車轉運站還沒影

2019-05-21 12:44

偵水志工談甘苦 林口豪雨成災竟沒偵水志工可幫忙

2019-05-20 18:10

市長備胎找丁守中？柯文哲這麼答

2019-05-21 11:40

大樹玉荷包今年將在市場「快閃」 饕客下單手腳要快

2019-05-21 07:42

降定了！ 嘉縣不動產評價會通過105年7月房屋稅調降2成

2019-05-20 18:12

質疑道路拓寬徵地不公 台南後壁住戶掛抗議白布條

2019-05-20 21:41

517豪大雨竹市汪洋一片 水利會建議市府建防潮抽水站

2019-05-21 07:43

公會捐冷氣給偏鄉校 柯文哲：以後不買冷氣「買溫度」

2019-05-21 13:23

往返台北縮短20分 捷運三鶯線工程進度達31％

2019-05-21 15:31

高雄人口有機會達4、500萬？韓國瑜：要搭配很多條件

2019-05-21 11:02

基隆中山區通勤族多盼基北快捷公車 市府：最快明年中

2019-05-21 12:09

台中公車免費8年運量低 議員：不繞路不脫班才想搭

2019-05-21 14:55

花蓮青年住宅恐餘屋多 徐榛蔚：絕不會賣不出

2019-05-21 15:32

MOVE生物展 親子大玩動物變裝

2019-05-20 23:22

苗縣救災指揮車近300萬元 議員批浪費

2019-05-21 00:28

苗縣沒有國民運動中心 縣府：曾申請但資格不符退回

2019-05-21 15:07

全面塗銷「禁行機車」 議員：桃園新北能，台中不能？

2019-05-21 12:39

廢鐵山 罰不怕 大寮人求救韓國瑜

2019-05-20 23:01

付BRT機電仲裁費追加4500萬 中巿議員：爛攤拒買單

2019-05-21 13:56

賴神進駐來義部落長者血壓升高 賴清德：看到帥哥嗎？

2019-05-20 19:17

8國觀光訪問團造訪三地門 體驗部落文化

2019-05-20 22:49

陳吉仲又來高雄 韓國瑜：月亮跟著禿子走吧

2019-05-21 16:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top