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大內日照中心啟用 黃偉哲推每區至少一個

2019-05-21 16:12中央社 台南21日電

台南市委託民間機構以租用民宅方式辦理的大內區日間照顧中心今天啟用，市長黃偉哲主持揭牌儀式時表示，市府積極推動在每一個行政區至少設置一個日照機構，減輕家庭照顧壓力。

台南市政府社會局指出，統計至4月底為止，大內區總人口數9509人，其中老年人口有2398人，占全區人口25.22%，已是超高齡社會，是極需多元長期照顧服務投入的地區。

市府委託財團法人高雄市華仁社會福利慈善事業基金會租用民宅，開辦大內區日間照顧中心，可提供30名失能或失智長者日間照顧服務。社會局也在此處設置社區整體照顧A級辦公室，提供長照諮詢及連結長照服務。

黃偉哲致詞時表示，長輩們白天在日照中心可以參與共餐、健身操與復能等各式活動，獲得較好的照顧服務，增進社交互動，也讓家屬能夠安心工作。市府積極推動在每一個行政區至少設有一個日照中心，提供長輩更好的環境及照顧服務。日照中心是第一步，未來會持續推展更多社會福利。

華仁基金會董事長高燕豐指出，大內日照中心鄰近區公所及大內圖書館，面積約80坪。每週會有4天安排專業的職能或物理治療師，在上午或下午時段進行個別性的復能活動，盼達到延緩長輩失能目的。長輩們平常還可自行選擇參加彈力球、健身操、各式DIY、認知訓練、手作烘焙等活動，活化手腦功能。

長照健身黃偉哲

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