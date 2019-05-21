日本廣告取景六合夜市竟變「韓流發威」？ 潘恆旭：被陰了

2019-05-21 14:34 聯合新聞網 綜合報導



高雄市長韓國瑜日前和藝人沈玉琳合體宣傳高雄觀光，來到三民夜市品嘗在地小吃，不僅吃了愛玉冰、燒肉飯，還有花生湯、蚵仔煎、米糕粥，而韓國瑜也化身為超級推銷員，希望民眾可以來高雄玩，吃當地的美食。

然而此時卻有一名網友爆料說去年高雄六合夜市觀光人潮爆滿其實是假象，但被一些媒體斷章取義、看圖說故事，營造出好像高雄真的因為「韓流發威」，連平常生意不好的六合夜市都擠進了人潮。

網友陳炫劭在臉書po文表示，其實那是一支日本的化妝品廣告去年來台灣拍攝，當時現場明明都是一、二百個臨演，要開拍前就有記者跑過來，而日方還擔心地問說，是不是拍廣告的消息外流出去了。

結果等到媒體在現場開始連線時，他才知道是在報導「韓流發威」，他馬上告知對方說，「不好意思，我們這邊在拍廣告」，等到副導要開拍控場，喊了聲「臨演舉手」，記者看到之後就走了。

更讓他傻眼的是，最後他還是在電視新聞看到該報導，他心想，記者明明就知道那天的人潮根本不是觀光客，是臨時演員，竟然還是讓這樣的畫面出現在電視上了，「究竟還有多少新聞是這樣有心拼貼？我們這樣算不算幫兇？」

最後他還自嘲說，是否應該叫他們公司去跟韓國瑜申請臨演的經費，現在去跟潘恆旭請款還來得及嗎？不過潘恆旭事後也在臉書發文質疑這位陳姓網友說，「到底是哪則新聞，找到頭髮都白了，怎麼都找不到那篇報導？」

潘po文說，他不敢相信自己的眼睛，「黑韓黑高雄到一個誇張」、「八分假帶二分真最會混淆視聽」，他認為該網友是在睜眼說瞎話，「六合夜市被廣告美術陰了」，現在是路人甲都可以黑高雄不用錢是吧？