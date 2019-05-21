「好像颱風來襲！」高雄最大米倉稻田倒成一片

2019-05-21 12:13 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



此波梅雨鋒面夾帶強勁風雨，各地陸續傳出農損災情，高雄市杉林農地有全區玉米被大雨「打趴」，無一倖免。美濃平原則是稻米倒伏情況嚴重，許多即將收割的稻田倒成一片，今早天氣放晴，農民視察受損情況唉聲嘆氣，擔憂受損稻榖浸水發芽。美濃區公所表示，今早農糧署人員下鄉勘災，全區受損面積約4成，全力爭取災損補助。

美濃平原種稻面積居高雄市之冠，一期稻作申報面積多達1800公頃，昨天傍晚風強雨驟，吹垮泰安路上一座廣告看板壓傷機車騎士，進入採收期的一期稻作也傳出嚴重災損。

今天上午，農民陸續下田視察受損情況，有人發現稻田倒伏情況嚴重，輕則一小角落，嚴重者多達面積9成。曾姓女農說，種植2.8分農地稻米，還有一周可收割，豪雨過後倒伏近5成，稻穀浸泡在水中會發芽，割稻業者會索取雙倍費用，而且繳交公糧的價格會比較差，期盼有災害補助減輕損失。