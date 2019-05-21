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「好像颱風來襲！」高雄最大米倉稻田倒成一片

2019-05-21 12:13聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

此波梅雨鋒面夾帶強勁風雨，各地陸續傳出農損災情，高雄市杉林農地有全區玉米被大雨「打趴」，無一倖免。美濃平原則是稻米倒伏情況嚴重，許多即將收割的稻田倒成一片，今早天氣放晴，農民視察受損情況唉聲嘆氣，擔憂受損稻榖浸水發芽。美濃區公所表示，今早農糧署人員下鄉勘災，全區受損面積約4成，全力爭取災損補助。

美濃平原種稻面積居高雄市之冠，一期稻作申報面積多達1800公頃，昨天傍晚風強雨驟，吹垮泰安路上一座廣告看板壓傷機車騎士，進入採收期的一期稻作也傳出嚴重災損。

今天上午，農民陸續下田視察受損情況，有人發現稻田倒伏情況嚴重，輕則一小角落，嚴重者多達面積9成。曾姓女農說，種植2.8分農地稻米，還有一周可收割，豪雨過後倒伏近5成，稻穀浸泡在水中會發芽，割稻業者會索取雙倍費用，而且繳交公糧的價格會比較差，期盼有災害補助減輕損失。

美濃區長鍾炳光指出，稻田最損最嚴重，近日是一期稻作收穫期，全區稻田約收割4成，多數稻田尚未收割，今早農糧署派員勘災，可望啟動天然災害救助，農業課人員今天下午全員出動，會在最短時間拍照存證，農民若有災損，也可先保存受損照片，以利後續申請作業。

美濃稻田損失慘重，福安地區一處即將採收的稻米幾乎全數倒伏在地。記者徐白櫻／攝影
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曾姓女農不捨稻田被大雨「打趴」，擔憂損失慘重。記者徐白櫻／攝影
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杉林區一處玉米田因豪雨侵襲全數傾倒。記者徐白櫻／攝影
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美濃災損農民

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