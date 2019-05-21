大樹玉荷包今年將在市場「快閃」 饕客下單手腳要快

2019-05-21 07:42 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



高雄大樹區玉荷包因暖冬減產，價格創歷年新高，5台斤賣到1000元到1200元，採收期也縮短，想吃的饕客手腳得快。記者王昭月／攝影 分享 facebook 高雄大樹區生產的玉荷包因碰上暖冬產量銳減，價格大幅攀升，每台斤售價衝破200元，每一口都「貴森森」，不只採收面積減少，採收期也縮短，市面上恐上演有史以來的「快閃秀」，喜愛玉荷包的民眾手腳需快，否則想吃得等到明年。

高雄大樹區生產的玉荷包皮薄、耔小、多汁，獨特的香氣更讓饕客愛不釋口。但去年底因暖冬緣故，今年春初玉荷包開花率不盡理想，產量嚴重下挫，價格也翻高。

最近玉荷包接近採收期，早收的貨品上周末送到北農拍賣，每公斤賣到4、500元的高價，位在大樹區溪埔一帶的集貨場今起也開始進場交易，拍賣價比去年同期攀增。

「今年玉荷包價格應該創歷年的新高」大樹區農會總韓事張清榮說，大樹區玉荷包種植面積約1800公頃，今年不到250公頃左右可採收，產量很少。往年5台斤裝的禮盒售價約600元，今年有些產銷班已賣到1000元到1200元間，漲約1倍。

過去每到玉荷包產季，高雄市政府及農會體系均會攜手舉辦「鳳荔節」強力行銷美味，今年受天候影響，預計6月1日才在佛光山問道堂廣場及姑山倉庫同步舉辦的鳳荔節，上市的鳳梨及玉荷包恐都已是產期的尾聲。