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福安國小稻田收割 一整年不用愁午餐白米

2019-05-21 07:42聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

美濃福安國小今天割稻，校長莊宗霖（持稻稈者）教導專程來見習的外籍學生如何割稻。記...
美濃福安國小今天割稻，校長莊宗霖（持稻稈者）教導專程來見習的外籍學生如何割稻。記者徐白櫻／攝影
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美濃平原是高雄最大米倉，福安國小推動蒔農教育，全校師生以友善農法栽種稻米。歷經120天成長的稻子今天收割，全校師生下田割稻與打穀，今年有外籍留學生報名體驗，初次感受麥田與稻田的不同之處。

美濃福安國小種植4分農地稻作，總產量1200至1500公斤，足夠供應一整年度營養午餐所需。近日學童種下的稻田顏色由綠轉黃，今天上午，學校舉辦收割活動，校長莊宗霖帶領學童祭拜與祈福。

福安國小稻作課程受歡迎，橋頭國小、日月光文教基金會、高科大環境教育中心與國際同濟會等單位人員也專程來體驗，見證稻穀豐收成果。另有立賢教育基金會安排外籍學生林歐莉亞到學校體驗稻米收割。

上午9點，祭拜儀式完成後，學童們在師長帶領下，手持鐮刀下田割稻，再放上打穀機留下穀粒。校長莊宗霖說，為讓學童體驗傳統割稻作業，商借兩台傳統打穀機運到稻田，還邀請社區長輩教導學生紮稻稈，讓小孩體驗古人辛苦。

學生人工割稻同時，附近稻田正以機器採收稻米。學生說，機器割稻速度很快，不過人工採收比較好玩。來自烏克蘭的博士研究生林歐莉亞說，來台3年，因為很想體驗與城市不同風貌才報名割稻活動，家鄉麥田與台灣稻田真的不一樣。

校方說，恩應稻米採收，今天也同時舉辦稻稈編織、爆米香與種子編織等活動，豐富稻作課程。

美濃福安國小種植4分農地稻作，學童學習用鐮刀收割稻米。記者徐白櫻／攝影
美濃福安國小種植4分農地稻作，學童學習用鐮刀收割稻米。記者徐白櫻／攝影
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除了割稻，學童也要學習使用打穀機。記者徐白櫻／攝影
除了割稻，學童也要學習使用打穀機。記者徐白櫻／攝影
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稻米美濃烏克蘭

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