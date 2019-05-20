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8國觀光訪問團造訪三地門 體驗部落文化

2019-05-20 22:49聯合報 記者江國豪╱即時報導

我駐臺使節代表暨太平洋友邦觀光訪問團，今日造訪屏東縣三地門部落，三地門鄉公所以傳統「過火」迎接，也邀請訪問團成員體驗「四步舞」，並用「連杯」與部落代表共飲，象徵互相連心友誼長存，諾魯共和國教育部長史考蒂，特別感謝鄉公所以傳統禮儀接待，感到十分榮幸。

原民會為配合今年台北旅展，規劃觀光訪問團進行三天兩夜的屏東原鄉之旅，訪問團成員有吉里巴斯共和國、馬紹爾群島共和國、諾魯共和國、帛琉共和國、索羅門群島、吐瓦魯國、聖露西亞、加拿大等8國代表參與。而三地門鄉長車牧勒薩以、代表會主席陳忠雄、屏東縣議員江金妹、部落頭目Lawcu等人也代表部落族人相迎。

車牧勒薩以表示，12年前曾訪問馬紹爾群島，當時得知數字1到5的讀法與排灣族語相同，部分單字（如眼睛）的說法也一樣，因使用語言雷同而倍感親切，而排灣族也是台灣原住民族中，服飾、工藝是最豐富的族群，行程中更特別安排體驗燒製琉璃珠，並歡迎大家能常來作客。

原民會綜合規劃處長王瑞盈表示，原行程是安排前往霧台，但氣象局資料顯示山區雨勢過大，因此臨時把行程更動至三地門，特別感謝鄉長協助，還安排傳統儀式，讓訪問團成員有回家的感覺，同時也預告，原民會明年將啟動南島計畫，將會邀請三地門鄉的部落族人一同前往進行交流。

我駐臺使節代表暨太平洋友邦觀光訪問團，今日造訪屏東縣三地門部落，體驗排灣族文化之...
我駐臺使節代表暨太平洋友邦觀光訪問團，今日造訪屏東縣三地門部落，體驗排灣族文化之旅。記者江國豪／攝影
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我駐臺使節代表暨太平洋友邦觀光訪問團，今日造訪屏東縣三地門部落，體驗排灣族文化之旅。記者江國豪／攝影
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我駐臺使節代表暨太平洋友邦觀光訪問團，今日造訪屏東縣三地門部落，體驗排灣族文化之旅。記者江國豪／攝影
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馬紹爾群島排灣族屏東縣

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