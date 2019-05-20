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520「我愛你」 嘉市新人登記為平日5倍

2019-05-20 21:10聯合報 記者姜宜菁╱即時報導

520」諧音「我愛你」，「2019520」意謂著「愛你恆久·我愛你」嘉義市民政處表示，嘉義市每年超過1200對新人登記結婚，而每年520登記人數比314西洋情人節、214白色情人節或是七夕情人節還踴躍，嘉義市今天新人登記為平日5.17倍，有31對新人登記結婚。

根據嘉義市民政處顯示，以2014年（愛你一世）2月14日僅26對登記結婚，5月20日有89對占當年登記結婚5.8%，七夕情人節則掛蛋，106年2月14日有23對，5月20日有66對占當年4.85%，而七夕情人節為5對。

嘉義市政府為幫時下年青人留下美好紀念，特別情商嘉義市城隍廟援例贊助「金鏟子」，贈送給選擇520為結婚登記日的新人，象徵祝福新人好孕（運）連連、增「鏟」報國、永浴愛河、白頭偕老。

交往3年多的蕭宇佑和曾譯璇今天一早8點多在家人的陪同下到嘉義市西區戶政事務所登記結婚，蕭宇佑表示，520有特殊意意涵，代表長長久久恩愛一輩子，且選擇特殊日子未來慶祝時才不會忘記。

童姓男子11年前到高雄興達港工作，進而認識龔姓女子，兩人共事9年，童姓男子直到要離開高雄才向對方表白，兩人交往1年半，童先生今年龔女生日前夕（白色情人節）當天浪漫求婚成功，今天恰逢童男生日，兩人決定邁向人生的另一個里程碑，「未來生日和結婚紀念日一起過！」

嘉義市工業策進會利用溫馨節日活動邀請嘉義市優質餐飲店家，共同策劃一場「親親一下、聯合店家限時優惠活動」，不管是新婚愛侶、情人、摯友或是家人，即日起至5月31日期間，按照指定店家完成「親一下打卡活動」，就能獲得店家指定優惠！

趕搭520熱潮，嘉義市耐斯王子大飯店今年首度推出「520就是要光明正大的放閃」，凡是情侶（夫妻）到萬國百匯餐廳完成親吻打卡活動，即可享優惠價每人520元，再加原價一成服務費75元，等於每人595元，相當於原價打72折。王子烘焙坊也推出甜蜜時刻，陪你度過憂鬱的周一，昨天下午13點14分到5點20分，麵包打75折。

民俗專家李寶全表示，自從結婚改成登記制後，許多年輕人會多看適合的登記日，並另外擇宴客日，由於七夕情人節適逢農曆七月，俗稱的鬼月，華人抱著寧可信其有的心態盡量避過，新人結婚之所以挑選日子無非是為了讓未來日子更好，但也要靠彼此保持良好互動才能維護好婚姻生活。

嘉義市諮商心理師公會理事許家綺表示，對於許多情侶來講結婚是一個慎重的儀式，他們會挑選特別的日子凸顯這件事更有意義，「只要彼此喜歡，天天都是好日子」，夫妻日後的相處更為重要。

520「我愛你」，嘉義市民政處統計今天有31對新人登記結婚，為平日5.17倍。圖...
520「我愛你」，嘉義市民政處統計今天有31對新人登記結婚，為平日5.17倍。圖/嘉義市府提供
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520「我愛你」，嘉義市餐飲業者搭熱潮。圖/耐斯王子飯店提供
520「我愛你」，嘉義市餐飲業者搭熱潮。圖/耐斯王子飯店提供
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520「我愛你」，嘉義市民政處統計今天有31對新人登記結婚，為平日5.17倍。圖...
520「我愛你」，嘉義市民政處統計今天有31對新人登記結婚，為平日5.17倍。圖/嘉義市府提供
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結婚520情人節

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