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成立青年局 高市議員審市府組織條例爆衝突

2019-05-20 21:06中央社 高雄20日電

高雄市政府擬成立青年局，市議會今天審查通過市府組織自治條例修正案，但過程因國民黨議員劉德林不滿民進黨邱俊憲發言並干擾，引發邱不滿，雙方言語交鋒，氣氛一度火爆。

成立青年局是市長韓國瑜的政見，市府提出「高雄市政府組織自治條例」修正草案送審，民進黨包括李喬如、邱俊憲及郭建盟等議員都表態支持並說很多年輕人很期待。

李喬如憂心市府財政困難，詢問人事及預算、未來青創基金編列及籌措方式。邱俊憲表示支持成立青年局，但提案未見任何說帖或預算等資料讓議員參考，他批評太空洞了。

劉德林不顧邱俊憲的發言時間，逕自批評邱的發言，並說是法規不是審查組織內容等，劉越說越激動，令邱俊憲很反感，反嗆是「我的質詢時間」，兩人言語交鋒，氣氛變得火爆。劉德林主張「清點人數」。

主席副議長陸淑美裁示休息，邱俊憲怒批劉不尊重他的質詢時間。劉德林一度拿起桌上水杯做勢要丟人，被議事人員擋下來。面對劉德林的火爆，邱俊憲怒批「國民黨議員拿杯子要打民進黨議員」，一時間議事廳陷入混亂。

多位國民黨議員緩頰，劉德林後來趨前走向邱俊憲握手致意，議事才恢復。

邱俊憲表示，他支持成立青年局，但考量近來韓又說要成立「資訊科技局」，才要發言希望市府審慎，否則青年局成立後，市府32個局處已用滿，勢必要面對局處裁併問題。

他發言附帶決議，要成立青年局前要辦兩場公聽會，說明青創基金新台幣百億元籌措方式，要市府提出完整的組織規劃案。

副市長葉匡時允諾辦公聽會也說明市府會先編列新台幣3億元青創基金等。陸淑美才敲槌通過「高雄市政組織自治條例」修正草案。

民進黨青創高雄市

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