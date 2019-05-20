韓國瑜第一個防災會議 嚴肅下令「零災害、零傷亡」

2019-05-20 19:58 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



中央氣象局今天傍晚發布高雄地區大豪雨特報，市長韓國瑜6點親自主持災害應變中心二級開設，也是上任首次面對防災，除確認各局處做好整備，韓與山區的公所視訊連線，強調要轉告居民「心都跟大家在一起」，他更慎重要求務必做到「零災害、零傷亡」。

韓國瑜下午先視察寶業里滯洪池，隨即到高市消防局災害應變中心，韓提醒，去年823水災讓市民飽受驚恐，預防災難一定要盡可能把所有可能發生的降到最低。

據了解，高雄地區受鋒面帶來大豪雨，影響最大在介於下午3點到晚上8點，湖內區時雨量4、50毫米、桃源區58毫米，而桃源區這兩天累積降雨量更將近600毫米。

會中水利局指出，6英吋以上移動式抽水機共有127台，其中102台已加滿油料並完成預佈，全市15處車行地下道，除左營地下道正在進行填平，其餘14個都沒有積淹水；土石流紅色警戒桃源區5條、那瑪夏區8條，黃色警戒桃源區有8條；工務局表示，有1件鷹架倒塌通報，道路及橋樑目前都沒有封閉。

韓國瑜也當場和桃源、那瑪夏、甲仙、六龜及茂林區公所視訊通話，除聽取目前防災整備及是否有災情，韓特別詢問「物資夠不夠？」，希望公所請跟居民說一聲「我們心都跟大家在一起」。