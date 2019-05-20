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賴神進駐來義部落長者血壓升高 賴清德：看到帥哥嗎？

2019-05-20 19:17聯合報 記者江國豪╱即時報導

總統蔡英文就職滿3周年，在總統府提出10大進步關鍵字，而前行政院長賴清德則南下總統故鄉屏東，走訪新來義社區，與排灣族原住民博感情，雖然賴強調是來關心任內心長照2.0及前瞻計畫等執行成效，並了解部落未來需求，然而蔡英文也具有排灣族血統，賴清德到部落談政績，頗有互別苗頭的意味。

賴清德到場時，部落孩童吟唱古調迎接，賴也一一擊掌打招呼，看到健康站立刻化身「賴醫師」，幫高齡長者量血壓、測體溫，其中有部落長者興奮到血壓升高，賴清德還開玩笑說「是看倒帥哥嗎？」逗得全場大笑，大展親民形象。賴清德說潘孟安時常提到新來義的傳奇故事，族人勇敢面對、團結合作，大家都拿出愛心來愛部落，透過親眼見證，覺得十分感動。

賴清德表示，擔任閣揆時第一次到立法院施政報告時，針對台灣未來，提出五大方向，第一個就是「文化台灣」。賴說，台灣文化非常豐富、多元，原住民文化尤其重要，但卻在社會中處於相對弱勢，導致文化也不斷流失。在擔任閣揆期間，潘孟安特別北上做專案報告，為屏東原鄉部落發聲，中央也提撥資源協助，強調自己未來會持續關注各個部落需求，並呼籲國人共同珍惜原住民的南島文化。

前行政院長賴清德走訪屏東縣新來義社區，與部落孩童擊掌打招呼。記者江國豪／攝影
前行政院長賴清德走訪屏東縣新來義社區，與部落孩童擊掌打招呼。記者江國豪／攝影
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前行政院長賴清德走訪屏東縣新來義社區，化身賴醫師替長者量血壓。記者江國豪／攝影
前行政院長賴清德走訪屏東縣新來義社區，化身賴醫師替長者量血壓。記者江國豪／攝影
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前行政院長賴清德走訪屏東縣新來義社區，部落孩童吟唱古調迎接。記者江國豪／攝影
前行政院長賴清德走訪屏東縣新來義社區，部落孩童吟唱古調迎接。記者江國豪／攝影
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前行政院長賴清德走訪屏東縣新來義社區，大談任內政績。記者江國豪／攝影
前行政院長賴清德走訪屏東縣新來義社區，大談任內政績。記者江國豪／攝影
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賴清德原住民潘孟安

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