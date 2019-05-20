影／高雄7、8月觀光大使是它 城市冒險與征服宇宙如何合拍

2019-05-20 18:23 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



高雄市今年7、8月安排頗受大人、小孩喜愛的Snoopy擔任觀光大使，高雄市長韓國瑜特別強調是觀光大使，並非代言。今年7到8月在高雄活動是安排城市小旅行加上城市探險，搭配Snoopy探險卡，一卡暢遊各大商圈、景點。

這次主要是由美國花生漫畫/Peanuts授權的「人類登月50周年」紀念月——Snoopy高雄城市探險，將在7月1日起到8月31日在高雄登場。

高雄是亞洲首站以首創Snoopy「登月太空造型概念城」的設計來紀念1969年7月20號阿姆斯壯登月的歷史。主辦單位表示，「Snoopy與太空元素」結合散落於城市中，彷彿是「嘉年華會」，紀念登月的歷史蹤跡。

有人問，辦「人類登月50周年」紀念月是否與韓國瑜的說的「征服宇宙」不謀而合，韓國瑜說明，這是50年前阿姆斯壯當年登月時，Snoopy有去送行，今年正好有安排50周年慶活動。

Snoopy探險卡可以一卡暢遊各大商圈、景點、國揚集團各關係企業，並享捷運、輕軌、公車、旗津輪船優惠。