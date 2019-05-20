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高雄科工館動物變裝秀登場 親子變裝遊戲high翻天

2019-05-20 16:43聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

「變變變！MOVE生物體驗展」5月21日至9月1日在了， 20日開幕儀式上，吸引許多親子到場體驗，大玩各式動物變裝，像是即將被巨大鯊魚吞噬的企鵝、如忍者在水上奔跑的雙冠蜥、遇到攻擊會蜷曲身體自我防衛的團子蟲等，連爸媽也跟著玩得很high。

主辦該展的聯合數位文創董事長李彥甫說，該展從東京、大阪到台北，已創下35萬參觀人次，有如放大版百科全書，適合3歲到12歲的小朋友，可透過體驗和模仿，了解各種動物的生活習性、獵食或躲避天敵的過程，搭配豐富圖文，一次滿足玩心和求知欲。

「變變變！MOVE生物體驗展」有6大場景，除了穿企鵝裝被大白鯊吞噬、模仿在水上奔跑的雙冠蜥練平衡感、蜷曲身體自我防衛的團子蟲、化身獵捕斑馬的獅子，或穿戴上蝴蝶翅膀、水牛角、椰子蟹的螫，還有跟著陸地上聲音最大的動物「吼喉」比音量，共10多種遊戲讓親子體驗。

由於該展假日參觀人潮眾多，高雄場更已有不少媽媽提前搶票，主辦單位推出平日250元優惠票券，鼓勵民眾、安親班或學校等團體，多利用非假日來科工館觀展，減少排隊時間，「一個遊戲玩上兩、三次都沒問題」，展覽資訊可洽官方粉專http://www.facebook.com/MOVETaiwan。

「變變變！MOVE生物體驗展」將於5月21日在高雄科工館登場，主辦單位聯合數位文...
「變變變！MOVE生物體驗展」將於5月21日在高雄科工館登場，主辦單位聯合數位文創董事長李彥甫（左二）、營運長李佳諭（右二）與穿上企鵝裝的小朋友開心亮相。記者蔡容喬／攝影
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「變變變！MOVE生物體驗展」中，穿上企鵝裝的小朋友往巨大白鯊的嘴裡滑去，驚嚇又...
「變變變！MOVE生物體驗展」中，穿上企鵝裝的小朋友往巨大白鯊的嘴裡滑去，驚嚇又好玩。記者蔡容喬／攝影
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「變變變！MOVE生物體驗展」提供多種動物變裝道具，讓小朋友邊玩邊學生物的各種習...
「變變變！MOVE生物體驗展」提供多種動物變裝道具，讓小朋友邊玩邊學生物的各種習性。記者蔡容喬／攝影
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「變變變！MOVE生物體驗展」中，小朋友化身遇到外來攻擊就會蜷曲身體自我防衛的團...
「變變變！MOVE生物體驗展」中，小朋友化身遇到外來攻擊就會蜷曲身體自我防衛的團子蟲。記者蔡容喬／攝影
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「變變變！MOVE生物體驗展」中，穿上企鵝裝的小朋友往巨大白鯊的嘴裡滑去，驚嚇又...
「變變變！MOVE生物體驗展」中，穿上企鵝裝的小朋友往巨大白鯊的嘴裡滑去，驚嚇又好玩。記者蔡容喬／攝影
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「變變變！MOVE生物體驗展」中，親子扮演起獵捕斑馬的獅子，爸媽玩得比小朋友還h...
「變變變！MOVE生物體驗展」中，親子扮演起獵捕斑馬的獅子，爸媽玩得比小朋友還high。記者蔡容喬／攝影
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