高雄科工館動物變裝秀登場 親子變裝遊戲high翻天

2019-05-20 16:43 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



「變變變！MOVE生物體驗展」5月21日至9月1日在了， 20日開幕儀式上，吸引許多親子到場體驗，大玩各式動物變裝，像是即將被巨大鯊魚吞噬的企鵝、如忍者在水上奔跑的雙冠蜥、遇到攻擊會蜷曲身體自我防衛的團子蟲等，連爸媽也跟著玩得很high。

主辦該展的聯合數位文創董事長李彥甫說，該展從東京、大阪到台北，已創下35萬參觀人次，有如放大版百科全書，適合3歲到12歲的小朋友，可透過體驗和模仿，了解各種動物的生活習性、獵食或躲避天敵的過程，搭配豐富圖文，一次滿足玩心和求知欲。

「變變變！MOVE生物體驗展」有6大場景，除了穿企鵝裝被大白鯊吞噬、模仿在水上奔跑的雙冠蜥練平衡感、蜷曲身體自我防衛的團子蟲、化身獵捕斑馬的獅子，或穿戴上蝴蝶翅膀、水牛角、椰子蟹的螫，還有跟著陸地上聲音最大的動物「吼喉」比音量，共10多種遊戲讓親子體驗。