2019.5.20「愛你已久我愛你」韓國瑜送新人結婚祝福禮

2019-05-20 14:23 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



2019.5.20「愛你已久我愛你」，是愛戀中的情侶登記結婚的首選日子，今天高雄市各地戶政事務所喜氣洋洋，到處都是一對對登記結婚的新人，高雄市長韓國瑜今天下午還特地到鳳山戶政事務所送登記結婚祝福禮給現場的新人，祝福有情人終成眷屬，在高雄起家發大財。

市長韓國瑜表示，高雄擁有海、空雙港的卓越條件，觀光發展占盡優勢，又擁有一條全國唯一以愛為名的河流，處處充滿著浪漫與愛情的因子，是一座充滿愛與熱情的城市，所以更應善用優勢，致力發展愛情產業，整合鏈結周邊愛情產業提供熱切服務，讓高雄成為以愛情為主題的旅遊熱點，吸引更多青年朋友來高雄追求愛與幸福。

韓國瑜鼓勵新人把握適齡婚育時機，高雄市會落實樂婚、願生、能養政策，提升生育率及提供高齡者安全舒適生活環境，打造友善育兒環境，讓大家願意生安心養。

高雄市長韓國瑜還透露一個小故事，當年他和李佳芬結婚8年都沒生小孩子，是一位老太太提供一個偏方，叫李佳芬吃鵝蛋，用電鍋蒸，結果李佳芬吃了好就幾次，後來就真的懷孕了，他說，不知是否是吃鵝蛋，但至少吃蛋也是有營養的。

家住鳳山的許小姐與先生愛情長跑12年，為了完成父親的遺願，趕在父親百日內這個具有意義的日子完成終身大事。許小姐說，雖然兩人相戀12年一直未結婚，雙方的父母早已將兩人視為家人，一向身體健康的父親於過世的前一個月，突然提起兩人是否應該將終身大事定下，正在規畫結婚時，父親卻因突如其來的心肌梗塞而過世，重重打擊許小姐，但為了讓父親能安心，與先生約好在520這天到戶政事務所完成終身大事，完成父親的心願。