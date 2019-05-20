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小琉球潮間帶被當「海產現撈區」 破殼海膽讓解說員心好痛

2019-05-20 10:29聯合新聞網 綜合報導

自然資源的保育需要大家一齊用心才能長久保存。一名網友前往小琉球遊玩時，與導覽的解說員在潮間帶看到被破殼吃掉的海膽，這畫面讓解說員心痛不已，該遊客生氣指出解說員們把珍寶捧在手裡給你看，不是叫你當「露天buffet」。

小琉球相當注重生態保育，禁止捕撈海膽，解說員在潮間帶看到被破殼吃掉的海膽感到相當...
小琉球相當注重生態保育，禁止捕撈海膽，解說員在潮間帶看到被破殼吃掉的海膽感到相當心痛。圖擷自 爆怨公社
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海洋資源對小琉球來說是相當珍貴的資產，也是當地旅遊的一大亮點，遊客們多是為了豐富的海洋生態和無敵海景而來。面對旅遊產業帶來的遊客，如何在觀光和保育之間找到平衡點也成了當地人的課題，網友在「爆怨公社」上形容解說員看到海龜游過來會「不自主地露出笑容跟海龜揮手」，是真的用心在守護這個地方。面對潮間帶的海膽被當成現撈海產吃掉，解說員的心痛無奈可想而知。對於偷吃行為，網友則暴氣表示「要吃自己買啦」。

偷吃海膽的行為讓許多網友同聲指責「誇張…一再的宣導還是有人聽不懂」、「得來不易的多元生態，為何就是有腦殘的遊客」、「雖然我也愛吃海膽，但這太誇張了吧…又不是有開放大家現撈現吃……」，希望偷吃海膽的人被抓到「一顆應該要他付出30000的代價！」、「祝他/她吃到海洋弧菌又吐又烙賽」。一名業者看了這則發文後則表示「一定會提醒他們(客人)要吃自己買海膽」。

海膽雖然是常見的食材，在小琉球則屬受保護的海洋生物，禁止捕撈。示意圖，圖片來源／...
海膽雖然是常見的食材，在小琉球則屬受保護的海洋生物，禁止捕撈。示意圖，圖片來源／ingimage。
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有人提問「平常在外面吃的海膽也是從海邊抓來的」不明白問題出在哪裡，有人解釋該處是「潮間保育帶」、「小琉球禁止捕撈海膽」。版主也舉例補充「你去土雞城也不能自己抓人家的放山雞來殺吧，海膽當然可以吃，但你有必要餓到荒野求生嗎？」網友們補充「琉球島嶼一代是重點保育區，在當地居民不斷努力的情況下，海膽數量慢慢的有在回升」，呼籲大家都該愛護環境。

小琉球海膽潮間帶

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