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高雄2019青春設計節頒獎 百萬獎金肯定青春創意

2019-05-19 20:15聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

視覺傳達設計類金獎由雲林科技大學視覺傳達設計系作品「夜市文物室：一次性餐具的未來...
視覺傳達設計類金獎由雲林科技大學視覺傳達設計系作品「夜市文物室：一次性餐具的未來出版品」奪下，得獎同學感動落淚。記者蔡容喬／攝影
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「2019青春設計節」在高雄駁二藝術特區展出一周期間，歷經展場觀眾市場性考驗及學界、業界、評審團的專業審視，19日落幕並舉行頒獎典禮，共發出103萬競賽總獎金。

今年五大類金獎分別由五校獲得，南台科技大學表現突出，囊括1金1銀1銅2優勝，分別是互動科技與遊戲設計類的金獎「罪業狂襲」、銀獎「『行動代號:580』」及優勝「倒憶」;立體造型暨產品設計類銅獎「草根旺來」;視覺傳達設計類優勝「川嶋行旅_台灣在地主題觀光車票設計」。

視覺傳達設計類金獎由雲林科技大學視覺傳達設計系「夜市文物室：一次性餐具的未來出版品」獲得，同學們從夜市出發，以未來視角探討一次性餐具的發展與影響。

空間設計類則由崑山科技大學空間設計系「24小時美術館」獲得金獎，利用24小時概念，結合現在的美術館，形成一個室內外界線模糊的空間。

立體造型暨產品設計類金獎由樹德科技大學視覺傳達設計系「岩色」獲獎，以製作台灣礦物顏料為出發點，運用在地素材創造台灣的「在地色彩」。

最考驗團隊合作並兼具人與空間及作品間關係的場地設計競賽大獎，則由義守大學原住民族學院傳播與設計原住民專班獲得，透過原住民傳統工藝編織的手法，以編織牆作為展牆，成為青春設計節中令人驚豔的亮點。

高雄市文化局代理局長王文翠表示，青春設計節已進入第10年，在產官學合作下，為高雄年輕世代的設計能量提供堅實後盾。期盼同學們畢業後持續發揮創意與熱情，繼續為城市創造更多可能性。

雲科大視傳系「夜市文物室：一次性餐具的未來出版品」從夜市出發，以未來視角探討一次...
雲科大視傳系「夜市文物室：一次性餐具的未來出版品」從夜市出發，以未來視角探討一次性餐具的發展與影響，獲得金獎肯定。記者蔡容喬／攝影
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「2019青春設計節」19日在高雄駁二特區落幕並舉行頒獎典禮，共發出103萬競賽...
「2019青春設計節」19日在高雄駁二特區落幕並舉行頒獎典禮，共發出103萬競賽總獎金。記者蔡容喬／攝影
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