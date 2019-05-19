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台灣鐵路極西點在台南 這些鐵路旁景致以後都看不到了

2019-05-19 19:09聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

台灣鐵道的極西點據文史人士考證就在即將拆除的台南鐵路地下化路段，位在青年路口附近...
台灣鐵道的極西點據文史人士考證就在即將拆除的台南鐵路地下化路段，位在青年路口附近。圖／台南文化守護行動提供
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你知道台灣鐵路的極西點在哪裡嗎？台南鐵路地下化拆遷路段旁的地藏王菩薩又有什麼樣的故事？隨著拆遷作業加速進行，鐵道旁已是一片斷垣殘壁，但卻還有一群人在崎嶇的路面穿梭，企圖搶救下一些台南歷史文化記憶的殘跡。

張明山是其中一位熱心人士，家住鐵道附近，雖然不是拆遷戶，但對鐵道有許多情感，平日業餘進行文史解說，在拆除行動展開之際，連日仍然帶著關心的群眾，一站站地在轟隆隆的怪手拆房巨響中，解說著鐵路的點點滴滴。

「不是不能拆，但這是台南許多人共同的情感與回憶，總要留下些什麼」發起台南文化守護行動者之一的陳怡伶表示。

台南鐵路地下化拆遷抗爭行動持續多年，本月初針對不願搬遷的住戶展開強拆，張明山等人提出拆除地點有清代的張家古井，主辦的鐵道局考量相關因素後，決定暫緩，但其他已同意拆除的房舍近日都在加緊趕工拆除中。

在新樓醫院前方原本有一處地藏王菩薩的小廟，目前已被拆除，原本鐵道局要把神像就地火化，今年初消息傳出後，在熱心民眾奔走下，2月將神像移往中西區的萬福庵地藏王祠，移神當天居民夾道跪送，並高喊「以後有機會再回來」，氣氛感傷；據悉，該廟旁原有平交道，之前發生過臥軌死亡意外，地方不平靜 ，72年奉迎地藏王，成為附近居民信仰的一部分，陳怡伶認為，如果在拆遷的過程中能同時兼顧居民的信仰與情感寄託等，也許會讓拆遷順利一些。

張明山也表示，鐵道存在多年，是居民生活的一部分，從清代時的運糖河道、煮糖的糖間，張家古井就是糖間的一部分，到日治時期的運糖小火車、壽路橋還，有蘇家的收租厝、蘇丁受老宅等，也是台南歷史的一部分，還有台灣西幹線鐵道的極西點，就在拆遷的路段中，青年路交叉口附近的一處彎道，可惜這些都沒有完整的紀錄，將隨著拆遷而消失，成為歷史空白的一段。

台南文史界認為，台南市最近的開發都遭到民眾的反對，從鐵路地下化到南山公墓，主事者只想用怪手剷除了事，但這些被視為開發阻礙的都是台南歷史的重要一部分，即使要拆也該經過完整的調查與保存，留下歷史軌跡，才不愧是文化首都。

台南文化守護行動成員繼日前發起保存民族路鐵道上的日治時期壽路橋，也希望能再發起保存蘇丁受診所，台南市文化資產管理處則表示，尚未接到相關訊息，但如果地方上有提報，會再組成委員會到現場了解。

台南人多數都知道228時期的名人湯德章，市區裡並建有湯德章紀念公園，但卻不知道蘇丁受，文史工作者張明山表示，蘇丁受在228時期，與湯德章同樣被任命為地方區長，為地方仕紳，診所原本在目前的湯德章紀念公園所在地圓環旁，228後遷回故居旁，而日治時期興建的蘇丁受老宅，在地下化過程中，已被拆除，而在老宅旁的診所，因為不在拆除的範圍內，仍然保留，不過周圍都是被拆掉的土石。

老診所歷經風霜顯得殘破，但屋內仍留有當年老醫師看診時的針頭、藥品等器具，據悉目前產權為私人所有，在周邊都已被拆除情況下，老屋前景堪憂。

張明山表示，附近不只有蘇丁受宅，還有高雄湖內蘇家當年的收租厝，也被拆除，當年因為蘇家是大戶，常從湖內到台南市區裡收租，而在當地建有收租厝，供收租者休息之用，都在這次的地下化拆除行動中，沒有留下半點痕跡。

蘇丁受醫師生前的行醫館，一旁的老宅已被拆除，在斷垣殘壁中顯得淒涼。記者修瑞瑩／攝...
蘇丁受醫師生前的行醫館，一旁的老宅已被拆除，在斷垣殘壁中顯得淒涼。記者修瑞瑩／攝影
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台南鐵路地下化路段旁的蘇丁受醫師舊宅已被拆除。圖／台南文化守護行動提供
台南鐵路地下化路段旁的蘇丁受醫師舊宅已被拆除。圖／台南文化守護行動提供
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台南鐵路地下化路段旁的蘇丁受醫師舊宅已被拆除，圖為蘇丁受生前坐在車上前往看診的留...
台南鐵路地下化路段旁的蘇丁受醫師舊宅已被拆除，圖為蘇丁受生前坐在車上前往看診的留影。圖／台南文化守護行動提供
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台南鐵路地下化路段旁的地藏王神像今年2月移往中西區安奉，圖為當時民眾夾道跪拜。圖...
台南鐵路地下化路段旁的地藏王神像今年2月移往中西區安奉，圖為當時民眾夾道跪拜。圖／台南文化守護行動提供
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蘇丁受醫師生前的行醫館，館內仍留著當年行醫的用具。記者修瑞瑩／攝影
蘇丁受醫師生前的行醫館，館內仍留著當年行醫的用具。記者修瑞瑩／攝影
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台南鐵路地下化路段旁的地藏王神像在地方民眾協助下，今年2月移往中西區安奉。圖／台...
台南鐵路地下化路段旁的地藏王神像在地方民眾協助下，今年2月移往中西區安奉。圖／台南文化守護行動提供
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台南鐵路地下化路段旁的地藏王神像今年2月移往中西區安奉，圖為當時民眾夾道跪拜。圖...
台南鐵路地下化路段旁的地藏王神像今年2月移往中西區安奉，圖為當時民眾夾道跪拜。圖／台南文化守護行動提供
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台南鐵路地下化路段旁的地藏王神像在地方民眾協助下，今年2月移往中西區安奉。圖／台...
台南鐵路地下化路段旁的地藏王神像在地方民眾協助下，今年2月移往中西區安奉。圖／台南文化守護行動提供
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蘇丁受醫師生前的行醫館。記者修瑞瑩／攝影
蘇丁受醫師生前的行醫館。記者修瑞瑩／攝影
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鐵道鐵路地下化老宅

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