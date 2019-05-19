你想成為孩子的避風港嗎？ 招募寄養家庭成超級任務

2019-05-19 16:22 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



屏東家扶中心積極招募寄養家庭。圖／家扶中心提供 分享 facebook

寄養家庭老化，屏東家扶中心積極招募新血，結果去年僅招到3戶寄養家庭，卻有4戶屆齡退休，縣府雖然宣布今年起寄養安置費調高4千元，不過家扶中心觀察並沒有太多的家庭動心，主要是因為現在雙薪及單親的家庭太多，招募新的寄養家庭已成超級任務。

根據屏東縣政府統計，去年全縣需要安置的兒童及青少年就達272人，其中174名是委託由寄養家庭照顧，80名安置於教養機構，但目前全縣寄養家庭數總數僅約100戶，寄養家庭數量明顯不足。

以家扶中心為例，家扶中的寄養庭共有55戶，其中一半的照顧者年齡都在50歲以上，其中還有4戶已達65歲屆齡必須停止寄養，但偏偏去年僅招募到3戶寄養家庭。

屏東家扶中心主任傅敏峰指出，近年來寄養家庭招募確實愈來愈困難，主要是因為目前雙薪家庭居多，也有不少單親家庭，很多家庭已無餘力再照顧其他的孩子，再加上安置兒少輔導難度增加，種種原因導致寄養家庭戶數不足，今年希望能招募到5至7戶的寄養家庭。家扶寄養家庭招募專線：08-7537123。

為了提高寄養意願，屏東縣政府今年調高寄養安置費4000元，從原本的每月1萬7千元調升至2萬1000元，如果是照顧2歲以下嬰幼兒或是領有身障手冊的孩子，還會額外給付2000元，社工透露，在調高安置費後，雖然有寄養家庭說「非常有感」，不過目前為止，似乎還沒有吸引到的新家庭加入。

縣府表示，屏東縣疑似兒少保護案件新通報數平均一年約2000件左右，經過縣府社工深入調查過後，經慎重評估後需要暫時安置的大約每年80件，其中有55件左右需要進入寄養家庭，這些孩子需要愛心家庭成為他們的避風港。