高雄六龜原生茶樹插枝育苗栽種 重新打響名號

2019-05-19 12:56 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



高雄市政府農業局今年要積極投入輔導在地茶農推廣茶產業。圖／高雄市農業局提供 分享 facebook

高雄市農業局今年起要積極投入輔導在地茶農推廣茶產業，開發六龜山區的原生茶樹，結合六龜與桃源的農村再生資源，將現有的新發里茶區發揮更大效益，希望能搶下台灣原生山茶的金字招牌，今後到高雄市就可以品茗台灣原生茶的風味。

高雄市六龜區新發里茶區自民國68年開始推廣栽種金萱與烏龍茶種，由於六龜的金萱茶在烘焙後，可以沖泡出一股濃濃的奶香，風味相當獨特，可惜因高山茶的崛起而逐漸沒落。近年高雄市政府農業局結合農村再生的資源，邀茶改場夥伴投入六龜山茶的發展利用，六龜鄰近山區原生茶樹，以插枝育苗栽種，茶湯滋味極具特色，是近年異軍突起的茶種。

高雄市農業局表示，原生山茶是台灣原生種茶樹，僅在台中眉原山、阿里山、台東永康山與六龜鄰近山區南鳳山與鳴海山有發現，在地居民早期就自行少量採摘手工製茶飲用，僅有六龜新發地區較規模產銷，主要是生產區與製茶區距離適中，加上六龜新發地區過去為金萱與烏龍茶產製區，具有製茶技術與設備基礎，成為全台最主要山茶知名產地，販售區域集中在六龜新發社區一帶茶行，當地已形成小型製茶業聚落。

高雄市政府農業局希望在中央地方攜手從台灣山茶的故事、茶的達人及茶的文化三面向，把高雄的打造成「台灣原生山茶」的金字招牌，能為六龜與桃源地區的茶產業與農村觀光迎接重要的躍升。

高雄市農業局局長吳芳銘說，農業局要結合農村再生的資源，輔導在地茶商及社區推動開發相關的體驗與伴手禮，讓茶產業不僅是商品，更是種生活態度。