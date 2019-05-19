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影／用生命換種子 林業採種員辛苦又危險一度沒落

2019-05-19 07:52聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

受林務局屏東林管處委託採種業者林承彥，是接續父業二代經營超過40多年，他表示，傳統林業採種工是高風險，以前多聘用男性原住民，幾乎沒有女性擔任，產業一度因進口種子而沒落，近年來林務局又重視台灣林業採種，加上有專業攀樹繩協助，男女性別已不重要，女性在樹上作業更細心，反而安全。

林承彥說，傳統採種師傅最早是可以「徒手爬樹」，使用ㄇ形釘，一邊爬一邊盯到樹幹上，揹著沉重的釘子爬樹，下樹時，再一路拔下來，更需要有力氣的男性擔任，現在有「專業攀樹」，在安全設備上，比以前安全多了，且力氣不再是重要考量，在樹上要移動，選擇腳踩的樹枝會不會斷掉，才能確保安全，有時男性會太過自信，反而易發生危險。

林承彥說，在父親經營時，採種員多聘用原住民男性，他現在都找攀樹團體徵才，年輕人和女性有興趣就能投入這項產業，加上運用空拍機勘查，讓採種工作更準確，但仍不是輕鬆工作，曾接到的任務是深山採種，要徒步走進南橫採集殼斗科鬼石櫟，體力要好，想從事這項工作，除了有興趣外最好是40歲以下。

林承彥指出，採種是確保「種原」很重要的工作，但因採種工作困難，業者一度改由國外進口，採種一度沒落，卻也曾造成造林時種錯樹種的問題，因此採種工作對台灣林業保種很重要，接著還要育苗成功才能進行造林，現在社會重視環境議題，也有企業因造成環境汙染，來找他協助造林復育土地。

中興大學新化林場場長吳佾鴻表示，採種員在林業中扮演很重要的角色，因為要從「精英母樹」採集種子，確保優良基因流傳下來，該林場兩株近百年的小葉桃花心木，就被林務局屏東林管處看中是很優良的「精英母樹」，據他所知是第一次進行採種。

吳佾鴻指出，「精英樹」 是指在森林中生長超群，樹形與材質兼優，未曾遭病、蟲等為害，形質優異健全的樹木，也稱為「優型樹」。新化林場這兩棵小葉桃花心木，有近百年樹齡，高聳近目金公尺，胸圍達314公分，是目前所知國內最大的小葉桃花心木。

另外母樹林（Seed production stand）是指出在優良天然林或確知種源的優良人工林的基礎上，通過「留優去劣」的疏伐，為生產遺傳品質較好的林木種子而建設的採種林分。母樹林是優良種源繁育的初級形式，能提供遺傳品質好、數量多的林木種子。

林業採種及育種二代的林承彥，聘用攀樹員來採種，並使用無人機輔助採種，增加工作準確...
林業採種及育種二代的林承彥，聘用攀樹員來採種，並使用無人機輔助採種，增加工作準確度及安全性。記者吳淑玲／攝影
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為台灣林業保種，林業採種員的工作辛苦但很重要。記者吳淑玲／攝影
為台灣林業保種，林業採種員的工作辛苦但很重要。記者吳淑玲／攝影
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中興大學新化林場場長吳佾鴻（中）說林業採種員對保種很重要，但工作很辛苦又危險。記...
中興大學新化林場場長吳佾鴻（中）說林業採種員對保種很重要，但工作很辛苦又危險。記者吳淑玲／攝影
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林業採種員被視為用生命換種子的危險行業。記者吳淑玲／攝影
林業採種員被視為用生命換種子的危險行業。記者吳淑玲／攝影
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