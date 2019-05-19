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大灣國中腦瘤考生 自學一年趕進度拚會考

2019-05-19 00:16聯合報 記者徐如宜╱即時報導

高雄市大灣國中考生嚴翊菱是體育班劍道選手，國一時發現腦部腫瘤，開刀後在家自學1年，國二下學期復學，需定期回診引流。開刀後視力、平衡受到影響，為了解決嚴重的複視問題，她都得將眼鏡片擇一遮起。樂觀向學的她，希望以後能當律師。

嚴翊菱說，國一時因眼壓過大，頭痛欲裂，就醫發現腦部有腫瘤，決定開刀切除，現在頭部還留下引流管，每隔數月就要回診。

因為開刀後有嚴重的複視問題，嚴翊菱面對昨天起登場的國中會考，向試務單位申請每節延長作答時間20分鐘。她說，「複視」就是把1個東西看成2個，她拿出自己「改裝」的眼鏡，有一個鏡片用紙黏住，有時遮左眼、有時遮右眼，讓看的事物正常成像。

導師張美蘭說，翊菱國一時是班上第一名，因病在家自學一年，國二下回到班上，希望努力跟上進度。翊菱和同學感情很好，生病時大家還去醫院探視，為她加油打氣。回班後大家一起補課業，畢業時已進到班上第六名。

張美蘭表示，翊菱因為視力不好，都坐教室第一排，上課不是矇著左眼、就是矇著右眼。因為班上是體育班，翊菱開刀前是劍道選手，也獲得過市長盃、議長盃劍道錦標賽獎牌。開刀後慢慢恢復體力，現在已經可以小跑步了。

嚴翊菱謝謝家人和同學的陪伴，生病期間在家自學都是靠爸爸教，她最喜歡國文和英文科，回到班上覺得落後同學很多，所以想用更多的努力補回來，希望以後能成為律師。

高雄市大灣國中特殊考生嚴翊菱（左）因腦腫瘤開刀，導師張美蘭（右）為她打氣。記者徐...
高雄市大灣國中特殊考生嚴翊菱（左）因腦腫瘤開刀，導師張美蘭（右）為她打氣。記者徐如宜／攝影
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高雄市大灣國中特殊考生嚴翊菱因腦腫瘤開刀造成嚴重複視，她將眼-鏡的單鏡片用紙遮住...
高雄市大灣國中特殊考生嚴翊菱因腦腫瘤開刀造成嚴重複視，她將眼-鏡的單鏡片用紙遮住。記者徐如宜／攝影
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高雄市大灣國中特殊考生嚴翊菱因腦腫瘤開刀造成嚴重複視，她將眼-鏡的單鏡片用紙遮住...
高雄市大灣國中特殊考生嚴翊菱因腦腫瘤開刀造成嚴重複視，她將眼-鏡的單鏡片用紙遮住。記者徐如宜／攝影
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腫瘤視力體育

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