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拉近「他們與家人的距離」 玉榮、玉醫陪住民返鄉懇親

2019-05-18 22:35聯合報 記者余衡╱即時報導

熱門電視劇「我們與惡的距離」對於思覺失調患者與家人、社會互動有深刻描寫，但你知道許多患者要與家人見上一面有多困難嗎？

臺北榮總玉里分院為解住民思鄉之情，日前派出醫師、護理師、社工師及照服員組成團隊，陪伴7名思覺失調病友，飛回故鄉金門進行3天2夜的探親之旅，住民們下榻飯店由醫護團隊統一照顧，邀請親人前來同桌用餐，並回到故里與左鄰右舍噓寒問暖，其中82歲住民阿國（化名）的姊姊移民汶萊無法趕回，雙方透過手機現場視訊，雙方見彼此鬢髮漸白一陣哽咽，數分鐘後姐姐終開口問候「阿國，你現在好不好？」

玉榮指出，金門與花蓮距離遙遠，且往返交通、氣候等因素變數很大，有些住民親屬已移居廈門，長年以來雙方難得碰面，加上住民年齡普遍偏高，身體及健康狀況能適應長途旅行者越來越少，但玉榮自96年起仍每隔兩年舉辦金門探親，過去也曾帶原籍南投、屏東等地的住民重回故鄉。

無獨有偶，衛福部玉里醫院近日也派出醫療團隊，帶領63名故鄉在屏東、高雄、台南及嘉義地區的住民，前往高雄國軍英雄館舉辦南區懇親，其中許姓住民的母親已逾80歲高齡，行動不便仍堅持乘坐輪椅到場，她說「無論如何都是自己的孩子，還是會想看看、抱抱他。」部份家屬不捨相聚時間匆匆特別留宿一夜，雙方雖分隔兩地但仍血濃於水。

玉醫表示，63人中大都屬思覺失調患者，另有部份重度憂鬱及情緒障礙者，由於過去本身病識感低，不知道自己造成社區或家庭困擾，相處困難因此交由專業醫療照護，在院方收治後才察覺「家人怎麼不要我了？」，目前2000多名病友中，經常前來探視的比例不到兩成，因此院方更積極辦理相關活動，包括農曆過年返鄉專車、每年輪流分區懇親及親友院區座談等，盼能拉近親人及住民間的距離。

阿國與姐姐透過手機視訊。記者余衡／翻攝
阿國與姐姐透過手機視訊。記者余衡／翻攝
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許姓住民的母親坐輪椅前來。記者余衡／翻攝
許姓住民的母親坐輪椅前來。記者余衡／翻攝
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患者金門探親

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