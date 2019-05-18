拉近「他們與家人的距離」 玉榮、玉醫陪住民返鄉懇親

2019-05-18 22:35 聯合報 記者 聯合報 記者 余衡 ╱即時報導



熱門電視劇「我們與惡的距離」對於思覺失調患者與家人、社會互動有深刻描寫，但你知道許多患者要與家人見上一面有多困難嗎？

臺北榮總玉里分院為解住民思鄉之情，日前派出醫師、護理師、社工師及照服員組成團隊，陪伴7名思覺失調病友，飛回故鄉金門進行3天2夜的探親之旅，住民們下榻飯店由醫護團隊統一照顧，邀請親人前來同桌用餐，並回到故里與左鄰右舍噓寒問暖，其中82歲住民阿國（化名）的姊姊移民汶萊無法趕回，雙方透過手機現場視訊，雙方見彼此鬢髮漸白一陣哽咽，數分鐘後姐姐終開口問候「阿國，你現在好不好？」

玉榮指出，金門與花蓮距離遙遠，且往返交通、氣候等因素變數很大，有些住民親屬已移居廈門，長年以來雙方難得碰面，加上住民年齡普遍偏高，身體及健康狀況能適應長途旅行者越來越少，但玉榮自96年起仍每隔兩年舉辦金門探親，過去也曾帶原籍南投、屏東等地的住民重回故鄉。

無獨有偶，衛福部玉里醫院近日也派出醫療團隊，帶領63名故鄉在屏東、高雄、台南及嘉義地區的住民，前往高雄國軍英雄館舉辦南區懇親，其中許姓住民的母親已逾80歲高齡，行動不便仍堅持乘坐輪椅到場，她說「無論如何都是自己的孩子，還是會想看看、抱抱他。」部份家屬不捨相聚時間匆匆特別留宿一夜，雙方雖分隔兩地但仍血濃於水。