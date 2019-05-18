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選前民調都指他會連任失敗 澳洲總理爆冷門勝選

影／柯Ｐ逛夜市人氣爆表 民眾高喊選總統

2019-05-18 22:18聯合報系攝影中心 記者劉學聖╱即時報導

台北市長柯文哲高雄行程第二天晚間柯粉俱樂部餐敍後，從鹽埕區搭捷運到著名的高雄瑞豐夜市，在捷運上以及沿路都有民眾上前和他合影，一出捷運站立即被人群包圍，一行人步行到瑞豐夜市更是擠到寸步難行，柯文哲也一一與民眾拍照留念。在瑞豐夜市攤商相互說，柯P一定要選總統了，柯文哲則是被人群包圍汗流浹背，人氣旺到爆表，連騎車路過的民眾都紛紛停下來就是要一睹柯P風采，不少人高喊「選總統」，逛夜市差點掀起暴動。

台北市長柯文哲今晚到高雄瑞豐夜市與粉絲見面，現場擠得水洩不通，大家爭相要跟柯P握...
台北市長柯文哲今晚到高雄瑞豐夜市與粉絲見面，現場擠得水洩不通，大家爭相要跟柯P握手，也顯出柯文哲在南台灣的高人氣。記者劉學聖／攝影
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台北市長柯文哲今晚到高雄瑞豐夜市與粉絲見面，現場擠得水洩不通，大家爭相要跟柯P握...
台北市長柯文哲今晚到高雄瑞豐夜市與粉絲見面，現場擠得水洩不通，大家爭相要跟柯P握手，也顯出柯文哲在南台灣的高人氣。記者劉學聖／攝影
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台北市長柯文哲到高雄瑞豐夜市與粉絲見面，現場擠得水洩不通，連路過車輛都紛紛停下要...
台北市長柯文哲到高雄瑞豐夜市與粉絲見面，現場擠得水洩不通，連路過車輛都紛紛停下要一睹柯P風采。記者劉學聖／攝影
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台北市長柯文哲今晚到高雄瑞豐夜市與粉絲見面，現場擠得水洩不通，大家爭相要跟柯P握...
台北市長柯文哲今晚到高雄瑞豐夜市與粉絲見面，現場擠得水洩不通，大家爭相要跟柯P握手，也顯出柯文哲在南台灣的高人氣。記者劉學聖／攝影
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台北市長柯文哲今晚到高雄瑞豐夜市與粉絲見面，現場擠得水洩不通，大家爭相要跟柯P握...
台北市長柯文哲今晚到高雄瑞豐夜市與粉絲見面，現場擠得水洩不通，大家爭相要跟柯P握手，也顯出柯文哲在南台灣的高人氣。記者劉學聖／攝影
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台北市長柯文哲今晚到高雄瑞豐夜市與粉絲見面，現場擠得水洩不通，大家爭相要跟柯P握...
台北市長柯文哲今晚到高雄瑞豐夜市與粉絲見面，現場擠得水洩不通，大家爭相要跟柯P握手，也顯出柯文哲在南台灣的高人氣。記者劉學聖／攝影
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柯粉自己製作看板到場幫柯文哲加油打氣。記者劉學聖／攝影
柯粉自己製作看板到場幫柯文哲加油打氣。記者劉學聖／攝影
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夜市捷運柯文哲

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