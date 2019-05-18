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光頭時尙節行銷韓國瑜或商圈？ 議員和高市府各有看法

2019-05-18 18:14聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

高雄市觀光局預計6月下旬舉辦「2019港都光頭時尙節」，民進黨高雄市議員黃文益批這是為市長韓國瑜量身打造的造勢活動。觀光局長潘恒旭說這次活動一方面鼓勵因病掉髮的人士勇敢站出來，也要行銷商圈。

韓國瑜禿頭的特色，去年選舉成功造勢且讓選民對他印象深刻；當選之後，高雄市2月份的觀光代言人陳文茜建議觀光局辦光頭時尚節，觀光局即規畫在學校暑假期間舉辦，已在網路開放報名，本月27日要舉辦活動前記者會，打算6月下旬辦理。

日前在議會就此活動質詢韓國瑜和潘恒旭的黃文益說，這項活動怎麼看都有為韓國瑜個人造勢的成分在，尤其現在韓國瑜要參選國民黨總統選舉初選，這場活動難免引起政治聯想。

潘恒旭表示，活動會除了讓光頭、禿頭人士自行報名，會邀請因疾病致掉髮的民眾參加，鼓勵他們多出來走動，盼有益其身心健康。

潘恒旭說，光頭時尚走秀會在南華商圈進行，這個商圈是高雄較早期的商圈，現在消費人潮減少，希望藉此活動讓民眾看到商圈的特色，多到南華逛逛。

黃文益樂見南華商圈重振當年熱鬧，但認為行銷商圈要有長期的規畫，光靠1、2次活動，效果有限，而且觀光局最近許多活動，市府不是不用花錢就是花10萬元以下的經費就能辦理，沒有理由花50萬元辦這一場焦點可能聚在韓國瑜身上的活動。

不管如何，觀光局要辦「光頭時尚節」走秀活動的計畫已定，已開始受理網路報名，前100名可獲贈禿子月亮餅一盒、知名愛玉冰一份和南華商圈購物折價券等禮品，27 日記者會當天，潘恒旭要剃光頭參加，最「大咖」的嘉賓韓國瑜會與一名光頭歌手合唱一曲，南華商區店家文山伯虱目魚丸湯、橋下鮑魚肉包、王媽媽台南肉粽也要贊助美食小吃。

有關「光頭時尚模特兒徵選活動」詳細內容請上高雄旅遊網https://khh.travel/News.aspx?a=5&l=1查詢，報名專線電話（02）87324281或高雄市政府觀光局。

高雄市觀光局長潘恒旭（右一）接受2月份觀光代言人陳文茜（右二）的建議，要在6月下...
高雄市觀光局長潘恒旭（右一）接受2月份觀光代言人陳文茜（右二）的建議，要在6月下旬舉辦「2019港都光頭時尙節」。圖／高雄市觀光局提供
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