一次玩遍屏東27個博物館 518國際博物館日才有

2019-05-18 15:24 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



配合518國際博物館日，屏東縣政府文化處今天在六堆客家文化園區，以｢博物館來路跑」為主題，集結全縣27個博物館、地方文化館，各館展列館藏特色，結合野餐日、市集活動，讓民眾藉由趣味關闖認識博物館文化；遊客笑說，能一次玩遍27個博物館 只有518國際博物館日才會有 。

參與館舍包括國立海洋生物博物館、台灣原住民文化園區、三地門、霧台、來義、獅子、泰武等原住民文物館、客家文物館、宗聖公祠、屏科大農機具陳列館、恆春民謠館、阿緱地方文化館、勝利星村青島玖柒等三館、屏東戲曲故事館等，還邀請桃園市大溪木藝生態博物館、宜蘭蘭陽博物館共襄盛舉，設攤呈現館舍特色與桌遊、手作DIY、戲服試穿體驗增進民眾互動。

國際博物館協會（ICOM）訂定今年度博物館日主題為「博物館作為文化樞紐：傳統的未來」，期望博物館成為文化的集合站，透過創新服務，拉近與觀者的距離。