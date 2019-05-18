助清廷平定亂事大刀 後代捐六堆客家文化園區

2019-05-18 14:50 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



清朝嘉慶年間來台投靠住屏東佳冬的叔父賴開達，適逢福建海盜蔡牽侵台之亂出任六堆大總理，賴家後代將賴熊飛當年協助清廷平定亂事的大刀視為家族榮耀，珍藏在祠堂，客家文化發展中心表達「頼熊飛大刀」是見證六堆歷史的珍貴文物資產，希望能在六堆客家文化園區永久展出後，賴家欣然同意捐出，園區今天特別舉辦溫馨的大刀捐贈感謝儀式。

賴熊飛是六堆第4任大總理，祖籍廣東蕉嶺，清朝時來台投靠住屏東佳冬的叔父賴開達，適逢1803年至1806間福建海盜蔡牽侵台之亂，出任六堆大總理，協助清廷平定亂事，賴家後代所保存長180公分的大刀，推測在當時或更晚時由賴熊飛所使用；客家文化發展中心「六堆生態博物館文化列車」去年駛至佳冬，主任何金樑親自前往拜訪和拍攝，「賴熊飛大刀」也首度在賴家祠堂「秘書第」內展示。

何金樑說，賴家同意將先祖所使用的重要物件捐出，意味著在地民眾與公部門的合作，共同保存、詮釋、和管理這樣重要的資產，朝向六堆為生態博物館永續發展的目標邁進；這次的捐贈，因為客家委員會推動的客庄文化資源普查及村史寫作，在地方社團的訪查下，得知這把對六堆歷史深具意義的大刀，也因為大刀的捐贈，更豐富和充實六堆歷史發展。