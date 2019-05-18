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助清廷平定亂事大刀 後代捐六堆客家文化園區

2019-05-18 14:50聯合報 記者潘欣中╱即時報導

清朝嘉慶年間來台投靠住屏東佳冬的叔父賴開達，適逢福建海盜蔡牽侵台之亂出任六堆大總理，賴家後代將賴熊飛當年協助清廷平定亂事的大刀視為家族榮耀，珍藏在祠堂，客家文化發展中心表達「頼熊飛大刀」是見證六堆歷史的珍貴文物資產，希望能在六堆客家文化園區永久展出後，賴家欣然同意捐出，園區今天特別舉辦溫馨的大刀捐贈感謝儀式。

賴熊飛是六堆第4任大總理，祖籍廣東蕉嶺，清朝時來台投靠住屏東佳冬的叔父賴開達，適逢1803年至1806間福建海盜蔡牽侵台之亂，出任六堆大總理，協助清廷平定亂事，賴家後代所保存長180公分的大刀，推測在當時或更晚時由賴熊飛所使用；客家文化發展中心「六堆生態博物館文化列車」去年駛至佳冬，主任何金樑親自前往拜訪和拍攝，「賴熊飛大刀」也首度在賴家祠堂「秘書第」內展示。

何金樑說，賴家同意將先祖所使用的重要物件捐出，意味著在地民眾與公部門的合作，共同保存、詮釋、和管理這樣重要的資產，朝向六堆為生態博物館永續發展的目標邁進；這次的捐贈，因為客家委員會推動的客庄文化資源普查及村史寫作，在地方社團的訪查下，得知這把對六堆歷史深具意義的大刀，也因為大刀的捐贈，更豐富和充實六堆歷史發展。

賴熊飛是賴家的第17世，今天的大刀捐贈儀式，由賴家第25世賴文淵和賴文榮兄弟代表出席；何金樑說，六堆文園區作為生態博物館，蘊含在地居民共同的集體記憶，以展現出常民的生活樣貌為主軸，重要關鍵在於在地社區與居民的參與和投入，這次藉由捐贈儀式，期待有更多出爐的物件可以訴說著六堆在地庄頭、重要個人或家族等故事，最終希望有更多的人可以持續參與及關注六堆文化。

屏東六堆客家文化園區園區今天特別舉辦溫馨的賴熊飛大刀捐贈儀式，賴家第25世賴文淵...
屏東六堆客家文化園區園區今天特別舉辦溫馨的賴熊飛大刀捐贈儀式，賴家第25世賴文淵（中右）和賴文榮（中左）兄弟，自客家文化發展中心主任何金樑（右二）手中接下感謝狀。記者潘欣中／攝影
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屏東六堆客家文化園區園區今天特別舉辦溫馨的賴熊飛大刀捐贈儀式，賴家第25世賴文淵...
屏東六堆客家文化園區園區今天特別舉辦溫馨的賴熊飛大刀捐贈儀式，賴家第25世賴文淵（右）和賴文榮（左）兄弟出席，客家文化發展中心主任何金樑代表園區接受。記者潘欣中／攝影
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客家文化博物館福建

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