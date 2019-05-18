助清廷平定亂事大刀 後代捐六堆客家文化園區
清朝嘉慶年間來台投靠住屏東佳冬的叔父賴開達，適逢福建海盜蔡牽侵台之亂出任六堆大總理，賴家後代將賴熊飛當年協助清廷平定亂事的大刀視為家族榮耀，珍藏在祠堂，客家文化發展中心表達「頼熊飛大刀」是見證六堆歷史的珍貴文物資產，希望能在六堆客家文化園區永久展出後，賴家欣然同意捐出，園區今天特別舉辦溫馨的大刀捐贈感謝儀式。
賴熊飛是六堆第4任大總理，祖籍廣東蕉嶺，清朝時來台投靠住屏東佳冬的叔父賴開達，適逢1803年至1806間福建海盜蔡牽侵台之亂，出任六堆大總理，協助清廷平定亂事，賴家後代所保存長180公分的大刀，推測在當時或更晚時由賴熊飛所使用；客家文化發展中心「六堆生態博物館文化列車」去年駛至佳冬，主任何金樑親自前往拜訪和拍攝，「賴熊飛大刀」也首度在賴家祠堂「秘書第」內展示。
何金樑說，賴家同意將先祖所使用的重要物件捐出，意味著在地民眾與公部門的合作，共同保存、詮釋、和管理這樣重要的資產，朝向六堆為生態博物館永續發展的目標邁進；這次的捐贈，因為客家委員會推動的客庄文化資源普查及村史寫作，在地方社團的訪查下，得知這把對六堆歷史深具意義的大刀，也因為大刀的捐贈，更豐富和充實六堆歷史發展。
賴熊飛是賴家的第17世，今天的大刀捐贈儀式，由賴家第25世賴文淵和賴文榮兄弟代表出席；何金樑說，六堆文園區作為生態博物館，蘊含在地居民共同的集體記憶，以展現出常民的生活樣貌為主軸，重要關鍵在於在地社區與居民的參與和投入，這次藉由捐贈儀式，期待有更多出爐的物件可以訴說著六堆在地庄頭、重要個人或家族等故事，最終希望有更多的人可以持續參與及關注六堆文化。
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