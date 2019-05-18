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旅行業者爆料：遠航停飛航線下周擴大到日、韓

屏東春遊補助剩不到一半 享加碼好康手腳要快

2019-05-18 14:49聯合報 記者潘欣中╱即時報導

今年交通部的春遊補助全台實行，屏東縣在贈送屏安福袋和抽百萬名車大獎雙重加碼行銷下，旅客明顯增加，中央補助款額度也快速減少，目前自由行及團體補助名額已不到一半，縣府提醒，想要一覽屏東山海之勝，又享有各種加碼好康，手腳要快了。

屏東縣在這次春遊補助中，以能享有補助的經典小鎮、客家小鎮和離島兼具而獨具優勢，從4月1日起春遊補助活動開始時，參與春遊補助專案的遊客就呈現穩定增加趨勢；縣府也打鐵趁熱從5月開始祭出贈送1萬9000個伴手禮屏安福袋和摸彩券等加碼措施，第一大獎還是價值百萬的休旅車，也展開各種媒體強力行銷，僅最近半個月，春遊旅客人數就明顯成長。

縣府交通旅遊處表示，由於中央春遊補助款有一定額度，可以分配的優惠額度也有限；以自由行為例，屏東縣原本分配4萬間房間，截至5月中旬為止，可補助房間數已剩下不到一半約1萬8000間，依照這半個月的訂房速度，相關補助將在6月中旬前用完，團體旅遊部分，旅行業者也踴躍提出申請，目前團體可用補助額度僅剩三成約275萬元。所以儘管春遊補助到6月底為限，但若補助預算提早用完，補助優惠就會停止。

2019春遊補助，在自由行部分，凡住宿於參與春遊專案的旅宿即享有基本補助–每房現抵房價500元優惠，不限年齡，每人一次機會；另18至40歲民眾還享有青年加碼優惠，在基本補助使用後，住宿東港或恆春地區民宿，還再享有一次加碼折抵房價500元優惠；住宿小琉球則又再享有一次折抵房價500元的離島補助。

今年交通部的春遊補助全台實行，屏東縣在贈送屏安福袋和抽百萬名車大獎雙重加碼行銷下...
今年交通部的春遊補助全台實行，屏東縣在贈送屏安福袋和抽百萬名車大獎雙重加碼行銷下，旅客明顯增加，縣府提醒，想要一覽屏東山海之勝，又享有各種加碼好康，手腳要快了。圖／墾丁福華飯店提供
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自由行屏東縣福袋

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