屏東春遊補助剩不到一半 享加碼好康手腳要快

2019-05-18 14:49 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



今年交通部的春遊補助全台實行，屏東縣在贈送屏安福袋和抽百萬名車大獎雙重加碼行銷下，旅客明顯增加，中央補助款額度也快速減少，目前自由行及團體補助名額已不到一半，縣府提醒，想要一覽屏東山海之勝，又享有各種加碼好康，手腳要快了。

屏東縣在這次春遊補助中，以能享有補助的經典小鎮、客家小鎮和離島兼具而獨具優勢，從4月1日起春遊補助活動開始時，參與春遊補助專案的遊客就呈現穩定增加趨勢；縣府也打鐵趁熱從5月開始祭出贈送1萬9000個伴手禮屏安福袋和摸彩券等加碼措施，第一大獎還是價值百萬的休旅車，也展開各種媒體強力行銷，僅最近半個月，春遊旅客人數就明顯成長。

縣府交通旅遊處表示，由於中央春遊補助款有一定額度，可以分配的優惠額度也有限；以自由行為例，屏東縣原本分配4萬間房間，截至5月中旬為止，可補助房間數已剩下不到一半約1萬8000間，依照這半個月的訂房速度，相關補助將在6月中旬前用完，團體旅遊部分，旅行業者也踴躍提出申請，目前團體可用補助額度僅剩三成約275萬元。所以儘管春遊補助到6月底為限，但若補助預算提早用完，補助優惠就會停止。