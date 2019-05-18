荖濃溪上漲 桃源勤和至復興路段今午2點起預警性封閉

2019-05-18 13:46 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



高雄山區今早下起偶陣雨，其中桃源區台20線勤和到復興路段(92K+000~98K+700)因持續降雨造成荖濃溪溪水上漲，交通公路總局第三區養護工程處宣布，今天下午2點地將進行預警性封閉，至明天上午8點才開放通車。

公路總局第三區養護工程處表示，根據氣象情資顯示，後續南部地區將持續發布豪雨特報，桃源區勤和到復興路段累積雨量預估將達封路行動值，因此自下午2點起將進行預警性封閉。三工處亦提醒，雨天視線不佳，且山區落石多，建議用路人如非必要，應避免進入山區，以確保自身安全。