屏東慶博物館日 邀民眾野餐、逛市集

2019-05-18 13:37 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



配合518國際博物館日，屏東縣政府文化處上午於六堆客家文化園區，以｢博物館來路跑」為主題，全縣27個博物館、地方文化館匯集，並結合野餐日、市集活動，讓民眾藉由趣味關闖認識博物館文化。記者江國豪／攝影 分享 facebook

518國際博物館日，屏東縣政府文化處今日上午於六堆客家文化園區，以｢博物館來路跑」為主題，匯集全縣27個博物館、地方文化館，打造成路跑補給站，讓民眾彷彿參加路跑活動，一站接一站補充對博物館的認識，另外活動中還結合野餐日、市集活動，讓民眾藉由趣味關闖認識博物館文化。

為響應518博物館日，今日屏東縣六堆客家文化園區內，有野餐日、市集活動及｢博物館來路跑」等活動，雖然今早屏東地區天氣，偶有陣雨，活動場地因大雨淋濕，仍有不少民眾攜家帶眷，帶著許多好料來野餐、踏青。

國際博物館協會（ICOM）訂定今年度博物館日主題為「博物館作為文化樞紐：傳統的未來」，期望博物館成為文化的集合站，透過創新服務，拉近與觀者的距離。

｢博物館來路跑」現場參與館舍包括國立海洋生物博物館、台灣原住民文化園區、三地門、霧台、來義、獅子、泰武等原住民文物館、客家文物館、宗聖公祠、屏科大農機具陳列館、恆春民謠館、阿緱地方文化館、勝利星村青島玖柒等三館、屏東戲曲故事館等，也邀請桃園市大溪木藝生態博物館、宜蘭蘭陽博物館共襄盛舉，設攤呈現館舍特色與桌遊、手作DIY、戲服試穿體驗增進民眾互動。