誰說砂石場孩子不能尋夢 他們苦練小提琴成繪本主角

2019-05-18 07:49 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



屏東縣新南國小地處屏東最北邊的高樹鄉，校園與砂石場比鄰共存，曾一度因學生數太少，曾被縣府規畫遷校，不過經過校方努力，已經成為屏東縣第一所行動教育教練學校，有zenbo智慧機器人陪著孩子上課。作家劉清彥將 新南國小學生描繪成繪本《希望之歌》的主角，學生們在砂石山圍繞的學校中，拉著小提琴，翻過砂石場也翻轉生命的困境。

「阿嬤說，砂石場的孩子沒有做夢的權利。」新南國小校長陳淑蕙讀起繪本中的一段話，透露出砂石場與學校還子們切不斷的連結，陳淑蕙說，多數學生家長得靠砂石場工作，才能撐起一個家，學生容易被外界當作弱勢中的弱勢，但光靠同情與補助，仍是於事無補。

新南國小的師長希望們透過教育翻轉這群孩子，校長在缺乏資源的環境下，結合民間團體協助，努力募集小提琴、請託老師教學，經過1年多練習，老師們從旁引導，讓有學習障礙的孩子也能站上舞台演奏，建立起孩子對自我的信心、對學習興趣，才能翻越砂石山找到夢想的出口。

作家劉清彥創作的繪本《希望之歌》，就以新南國小的學生為故事主角，書中描繪家鄉的背景，被砂石山圍繞環境，但並沒有多做一字一句的批評，而是講述著孩子透過老師教授小提琴，漸漸敢於展現自己，獲得家人給予肯定，有了信心與勇氣，翻過砂石山尋找夢想。