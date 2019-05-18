苦瓜也能「發大財」 農二代創新打造全台最大種苗場

2019-05-18 07:48 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



「台灣市場上賣的苦瓜，有半數出自我們家！」屏東縣南州鄉明富種苗場以苦瓜育種為大宗，育出的種苗可栽種1000公頃苦瓜園，全國各地幾乎都有明富苦瓜苗蹤跡；從默默無聞小型育苗場蛻變為名聲遠播的大場，全台苦瓜品種最齊全，農場第二代黃盛增注入新技術和新觀念，不斷「創新」，讓這位苦瓜達人嘗到甜美果實。

40歲黃盛增從小看著父親以傳統方式經營種苗場，大學畢業後他先到種子公司上班，了解市場需求並汲取新知，11年前返鄉接手，第一件事就是全面更新育苗技術，以穴盤苗自動填土及覆蓋種子進苗床自動噴水，存活率接近百分百，並不斷「充電」，並陸續增加苗床面積到近1.3公頃，可育出14種苦瓜品種，目前是全台苦瓜品種最齊全的苗場，10年來產量增加逾10倍，年產值逾2000萬元。

黃盛增認為農民不能單打獨鬥，他接下南州蔬菜產銷第一班班長，整合小農建立一條龍生產模式，由產銷班向台糖承租10.5公頃土地，建立從種子研發，到育苗、栽培、收成、田間作業、採購、運銷的共同合作機制，並建立「巷仔內」品牌，降低一到二成的生產成本，提高小農經營的產值與利潤，曾獲全國優良產銷班，前年並獲選全國模範農民。

他說，苗場大都客製化，消費者訂購才育苗，苦瓜則是自留種苗，他租了1.2公頃的農地專門種苦瓜留種，要留到完全成熟，所以特別碩大，每天請工人將熟透的苦瓜剖開取出種子，經洗滌後曬乾、冷藏可長期使用，保存條件好，可增加發芽率，為了品質穩定，全園採人工採粉，可以看到一條條粗大的苦瓜吊在瓜棚上。