荔枝控快來! 高雄粒裝玉荷包開賣啦

2019-05-18 07:47 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



高雄玉荷包的產季即將於5月底來臨，受到去年暖冬影響，今年玉荷包荔枝產量稀少珍貴，高市府農業局力推的「高雄首選」玉荷包禮盒即日起開放網路訂購，今年首度提供線上刷卡付費，讓消費者更方便搶鮮。

每年5月至6月是高雄玉荷包荔枝的產季，高雄種植荔枝面積約3300多公頃，以玉荷包為大宗，占整體七成五，不論種植面積、產量都是全國第一。

玉荷包因果型如荷包、果肉如玉般而得名，口感甜中帶酸、果核小、果肉Q且結實，相當受到國內外民眾的喜愛。近年來高市府農業局以「高雄首選」外銷遍及港澳、星馬、日本及加拿大等地，今年玉荷包的產量雖較往年大幅減少，農民仍持續外銷，以保持對國外通路商的往來信用，維持高雄農產的外銷市場。

高雄市農業局長吳芳銘說，今年玉荷包荔枝受暖冬影響，開花狀況不佳，結果率約一至二成，相較去年減少七成以上，但品質仍相當優秀。

除了禮盒預購外，大樹鳳荔園區批發市場將在5月20日開市，「高雄鳳荔季～荔刻旺藝夏」活動在6月1日及2日在大樹佛光山問道堂前停車場舉行，屆時大樹區農也會在姑山倉庫辦理農產品展售，兩處都有在地農產市集，傳統市場零售每斤會超過百元以上。