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荔枝控快來! 高雄粒裝玉荷包開賣啦

2019-05-18 07:47聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

高雄玉荷包的產季即將於5月底來臨，受到去年暖冬影響，今年玉荷包荔枝產量稀少珍貴，高市府農業局力推的「高雄首選」玉荷包禮盒即日起開放網路訂購，今年首度提供線上刷卡付費，讓消費者更方便搶鮮。

每年5月至6月是高雄玉荷包荔枝的產季，高雄種植荔枝面積約3300多公頃，以玉荷包為大宗，占整體七成五，不論種植面積、產量都是全國第一。

玉荷包因果型如荷包、果肉如玉般而得名，口感甜中帶酸、果核小、果肉Q且結實，相當受到國內外民眾的喜愛。近年來高市府農業局以「高雄首選」外銷遍及港澳、星馬、日本及加拿大等地，今年玉荷包的產量雖較往年大幅減少，農民仍持續外銷，以保持對國外通路商的往來信用，維持高雄農產的外銷市場。

高雄市農業局長吳芳銘說，今年玉荷包荔枝受暖冬影響，開花狀況不佳，結果率約一至二成，相較去年減少七成以上，但品質仍相當優秀。

除了禮盒預購外，大樹鳳荔園區批發市場將在5月20日開市，「高雄鳳荔季～荔刻旺藝夏」活動在6月1日及2日在大樹佛光山問道堂前停車場舉行，屆時大樹區農也會在姑山倉庫辦理農產品展售，兩處都有在地農產市集，傳統市場零售每斤會超過百元以上。

粒裝玉荷包禮盒自即日起開放線上預購，頂級規格甜度可達17度以上，5斤裝禮盒1000元，甜度16度的特級規格5斤裝750元，到貨時間自5月27日至6月5日止。

每年5月至6月是高雄玉荷包的產季，高雄市荔枝種植面積約3300多公頃，以玉荷包為...
每年5月至6月是高雄玉荷包的產季，高雄市荔枝種植面積約3300多公頃，以玉荷包為大宗，占整體7成5，不論種植面積、產量都是全國第一。圖／高雄市農業局供
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高雄玉荷包禮盒今天起開放網路訂購，今年首度提供線上刷卡付費。圖／高雄市農業局提供
高雄玉荷包禮盒今天起開放網路訂購，今年首度提供線上刷卡付費。圖／高雄市農業局提供
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暖冬佛光山農民

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