親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

高雄FUN暑假 游泳也能學英文

2019-05-17 23:10聯合報 記者徐如宜／高雄報導

過埤國小英語村外師Daryl老師（前右一），是紅十字會游泳最高級救生訓練員，以英...
過埤國小英語村外師Daryl老師（前右一），是紅十字會游泳最高級救生訓練員，以英語教小朋友水上知識。 記者徐如宜／攝影
分享

高雄市長韓國瑜積極推動雙語教育，教育局7月1日至5日在鹽埕國中，舉辦為期5天的「2019高雄FUN暑假雙語夏令營」，將英語結合游泳、帆船、手作Maker、尋寶、布袋戲、AVR體感等課程，全程英語教學。即日起受理報名，邀國小五、六年級與國中一、二年級學生參加。

夏令營課程由樹德科技大學應用外語系團隊設計，以暢遊世界為主題，安排多元的雙語課程，讓學生在生活中自然而然學習英語。包括手作課程、英語尋寶活動、英語戶外水上運動會、自造小車Maker課程等，結合台灣文化與布袋戲演出，還有體驗在地鹽埕國中的多元特色課程。

「帆船探索愛河課程」由專業教練帶領學生乘坐帆船，欣賞愛河風光；「AVR體感課程」，透過VR虛擬學習環境，讓外師與學生從中共同體驗環境教育。

過埤國小英語村外師Daryl、五福國小英語村外師Sam與新興區大同國小外師Tsikata，指導學生游泳，順便教孩子自由式、蛙式、仰式、蝶式還有「狗爬式」的英文，讓學生學游泳也能學習到英語。學生們說，這樣學英語很有趣，英語學習並不難。

高雄市教育局長吳榕峯表示，這次課程都由高雄市外師英語授課，教育局提供超過10個免費名額，協助弱勢家庭學生參加。洽詢電話07-5211283分機11。

教育局高雄市愛河雙語政策夏令營

相關新聞

下水道積泥 高市清淤大作戰

2019-05-17 23:19

金門晚間雷電交加 43年歷史的呂氏宗祠遭雷擊毀損

2019-05-18 01:06

1把小提琴 孩童翻過砂石山尋夢

2019-05-17 23:15

二代接手 他的苦瓜苗 成活率百分百

2019-05-17 23:13

跟著無國界醫師 走進癲癇世界

2019-05-17 23:02

月光山20株路樹突然枯黃瀕死 疑遭毒害

2019-05-17 22:29

觀光精英盃遊程設計賽南部場激烈 21隊晉級決賽

2019-05-17 18:37

高雄六合路塌陷處查不出原因 高市府下午先封填

2019-05-17 17:51

發大財！高樹鳳梨外銷佔全國三分之一 公所邀民眾免費嚐

2019-05-17 17:19

屏東當選無效掀辭職潮 「落選頭」無法遞補阻補選

2019-05-17 17:04

是誰下毒手？ 高雄月光山道路整排路樹枯黃瀕死

2019-05-17 15:20

為禮貌吵架！蔣月惠氣到下跪 遭主席嗆：有種來咬我

2019-05-17 14:36

金門和平海報獎徵件開跑 歡迎全球設計高手參賽

2019-05-17 12:50

高雄剛鋪好的路竟塌了！養工處：地下有不明坑洞

2019-05-17 11:50

清明掃墓為何火警頻起？澎湖打破地方傳說

2019-05-17 11:46

高市282對同性伴侶要辦結婚登記 戶所平常心送祝福

2019-05-17 10:47

屏東偏鄉小農村導入生態旅遊 醜小鴨變黑天鵝

2019-05-17 07:44

屏大校徽爭議落幕 將入校史警惕

2019-05-16 23:12

9旬婦賣自製甜酒釀 恐罰3萬

2019-05-16 23:04

抓到了！萬丹畜牧場偷排廢水 環保局：最重罰200萬

2019-05-16 22:32

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

高雄剛鋪好的路竟塌了！養工處：地下有不明坑洞

2019-05-17 11:50

兒童遊具成血滴子 5歲童頭皮被割出8公分傷口

2019-05-17 14:51

提早半年開放 台中東興路全線通車

2019-05-17 14:40

捷運三鶯延伸八德段可行性研究 交通部今審議通過

2019-05-17 17:39

屏東當選無效掀辭職潮 「落選頭」無法遞補阻補選

2019-05-17 17:04

為禮貌吵架！蔣月惠氣到下跪 遭主席嗆：有種來咬我

2019-05-17 14:36

台南祕境水岸自行車道全長90公里 增藝術牆打卡

2019-05-17 10:11

中橫公路114年開始復建要100億 科技偵測先行

2019-05-17 12:54

高雄六合路塌陷處查不出原因 高市府下午先封填

2019-05-17 17:51

當國中會考遇到媽祖遶境 媽祖將退讓「靜音通過」

2019-05-17 10:48

水上計程車衝擊基隆漁業？議員：讓子彈飛久一點

2019-05-17 14:52

「新北吳彥祖」議員上節目 網友酸：頭髮像邱毅

2019-05-17 08:16

台南漁電共生專區審查照開 議員不滿：有這麼急嗎？

2019-05-17 17:07

影／反毒英雄聯盟 黑人扮臥底刑警領警犬帥氣現身校園

2019-05-17 16:45

發大財！高樹鳳梨外銷佔全國三分之一 公所邀民眾免費嚐

2019-05-17 17:19

揪甘心！怕大雨弄髒反射鏡 新竹暖心阿伯冒雨沿路擦

2019-05-17 10:48

高市282對同性伴侶要辦結婚登記 戶所平常心送祝福

2019-05-17 10:47

屏東偏鄉小農村導入生態旅遊 醜小鴨變黑天鵝

2019-05-17 07:44

是誰下毒手？ 高雄月光山道路整排路樹枯黃瀕死

2019-05-17 15:20

漁民抗爭後…台南漁電共生審不審 市府這樣回應

2019-05-17 09:47

警察大學爆A型流感群聚事件 88名師生確診流感

2019-05-17 17:21

北港飛龍團典藏的百年刺繡龍身 可望列為國家古物保存

2019-05-17 19:30

活動中心老人怕觸法關門唱歌？黃偉哲：已編授權費預算

2019-05-17 11:34

台南首件漁電共生專區 審查結果：退件再修正

2019-05-17 19:27

台南後鎮抽水站完工運轉 後壁易淹水區有解

2019-05-17 14:43

擔心氣爆危機居民抗議 中油管線工程喊卡

2019-05-17 18:04

大巨蛋未解…爭2030年亞運 柯文哲：北市有能力主辦

2019-05-17 13:36

輕軌二階車廂購置爭議 韓國瑜：若查有不法送辦

2019-05-17 17:36

粉粿也可DIY 周末觸口遊客中心逛「众市集」

2019-05-17 13:22

金門晚間雷電交加 43年歷史的呂氏宗祠遭雷擊毀損

2019-05-18 01:06

台中東亞青運復辦進度？楊瓊瓔：不放棄任何可能性

2019-05-17 11:45

台中國中罷凌案後續 議員問調查進度只有半張A4

2019-05-17 17:32

基市長夫人講海馬先生故事 幼兒驚呼：爸爸也孵小孩？

2019-05-17 16:00

主打香草慢活酒店開幕 吸引遊客放鬆度假

2019-05-17 07:43

旱災無花蜂農慘 南市農業局籲速向公所申報砂糖補助

2019-05-17 11:44

劉克襄推薦淡蘭古道 「壯遊平台人生第一堂課」

2019-05-17 14:31

暖冬森林火災頻傳 退休林工傳承鏈鋸滅火技巧

2019-05-17 14:00

布袋故事館開幕 重現小上海榮景

2019-05-17 14:06

桃市小學生尬廚藝 「小小廚神」飛機餐創意料理賽登場

2019-05-17 15:58

台南市美術館成人氣打卡點 知名「寶島長春圖」將登場

2019-05-17 22:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top