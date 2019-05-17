高雄FUN暑假 游泳也能學英文

2019-05-17 23:10 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ／高雄報導



過埤國小英語村外師Daryl老師（前右一），是紅十字會游泳最高級救生訓練員，以英語教小朋友水上知識。 記者徐如宜／攝影 分享 facebook

高雄市長韓國瑜積極推動雙語教育，教育局7月1日至5日在鹽埕國中，舉辦為期5天的「2019高雄FUN暑假雙語夏令營」，將英語結合游泳、帆船、手作Maker、尋寶、布袋戲、AVR體感等課程，全程英語教學。即日起受理報名，邀國小五、六年級與國中一、二年級學生參加。

夏令營課程由樹德科技大學應用外語系團隊設計，以暢遊世界為主題，安排多元的雙語課程，讓學生在生活中自然而然學習英語。包括手作課程、英語尋寶活動、英語戶外水上運動會、自造小車Maker課程等，結合台灣文化與布袋戲演出，還有體驗在地鹽埕國中的多元特色課程。

「帆船探索愛河課程」由專業教練帶領學生乘坐帆船，欣賞愛河風光；「AVR體感課程」，透過VR虛擬學習環境，讓外師與學生從中共同體驗環境教育。

過埤國小英語村外師Daryl、五福國小英語村外師Sam與新興區大同國小外師Tsikata，指導學生游泳，順便教孩子自由式、蛙式、仰式、蝶式還有「狗爬式」的英文，讓學生學游泳也能學習到英語。學生們說，這樣學英語很有趣，英語學習並不難。

高雄市教育局長吳榕峯表示，這次課程都由高雄市外師英語授課，教育局提供超過10個免費名額，協助弱勢家庭學生參加。洽詢電話07-5211283分機11。